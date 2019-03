Todos metemos la pata alguna vez, pero también es cierto que nuestros gazapos tienen menos repercusión que 'un caramelo a la puerta de un colegio'. Vamos, que nuestras pifias pueden pasar perfectamente desapercibidas y las de nuestros famosos corren como la pólvora. ¿Por qué será? Sencillo, ellos siempre tienen una cámara de fotos o de televisión, un teléfono móvil... pendientes de sus gestos, movimientos, discursos, apariciones públicas, declaraciones, etc. Así, como para no pillarlos. Menos mal que ya están acostumbrados y pasan del tema porque si no... estaríamos de pleito todo el día. Total que esta semana os traemos nuevos 'horrores' en nuestro peculiar y divertido ranking que sabemos os gusta mogollón. Esta vez ha sido Tyra Banks quien encabeza esta lista, con su gesto "pero qué me estás contando" y esos ojos de incredulidad nos ha dejado sin palabras. Pero no ha sido la única, la lengüita de Karlie Kloos también se las trae; los morritos de Kate Hudson a lo Mick Jagger, o la cara de "este premio es mío" a lo Gollum de Amy Adams... ¿Y qué nos decís de Ethan Hawke, otro que se está convirtiendo en un asiduo a esta lista?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Karlie Kloss

Agencias

¿En qué estaría pensando Karlie Kloss para dejarse fotografiar con semejante careto? Se ve que tiene que privarse de ciertos alimentos para seguir siendo una 'top model' internacional y, claro, debió de ponerse a pensar en un donut con chocolate y... ¡Qué malo es lo de estar a plan!

Tyra Banks

Agencias

Pero, "¿qué me estás contando?" parece que está diciendo la supermodelo. La californiana de 45 años es de esas personas con las que da gusto jugar al póquer: ¡esta no sabe ir de farol! La pobre se pasa de expresiva. ¡Menudos caretos que se gasta!

Ethan Hawke



Agencias

Se ve que el actor anda últimamente de photocall en photocall y, como no encontraba tiempo para ensayar su swing en el lugar indicado, que no es precisamente este, pues... Bueno, al menos se deja el palo de golf en casa... ¡Lo que le faltaba!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Kate Hudson

La actriz, que ha sido madre recientemente, siempre va a la última. Y entendemos, de verdad, a Kate y esas preciosísimas botas, que son divinas y merecen ser mostradas. Claro que, puede que la pose no sea la mejor...

Amy Adams y Patricia Arquette

Pues nada, que a alguien se le ocurrió la brillante idea de entregar el Critic Choice Award a Mejor Actriz de Televisión a Amy Adams por 'Heridas abiertas' y Patricia Arquette por 'Fuga en Dannemora', y así de bien se les da a las estrellas lo de compartir... ¿o no? Porque ninguna de las dos parece dispuesta a cederle a la otra el galardón. ¡Son como niñas!