Risto Mejide y Laura Escanes acaban de anunciar que están esperando la llegada al mundo de su primer hijo en común. Tras días de rumores, el matrimonio decidió dar el paso y saltar a la palestra para confirmar la buena nueva a través de las redes sociales. Una decisión que ha hecho que la ‘influencer’ haya recibido un sinfín de felicitaciones de amigos y admiradores. “Estamos súper emocionados. Es alucinante que os podáis alegrar tanto por nosotros”, ha dicho a modo de agradecimiento en sus Stories de Instagram. “Quiero deciros que estoy bien, estoy muy feliz. Un poco flojilla, con mareos, náuseas… Estoy en el primer trimestre y es normal”, añade.

Instagram Stories

Aunque todavía es pronto para tener antojos a saco, ¡Escanes asegura que le ha dado por comer aceitunas! (Bueno, mejor eso que dulces a mansalva, ¿no creéis?). Además, en la serie de vídeos que ha compartido explica el verdadero motivo por el que han querido comunicar la noticia tan pronto. "Nos vimos un poco 'obligados' a contarlo porque el domingo, cuando volvíamos de la montaña, empecé a recibir un montón de llamadas de números desconocidos y el mensaje de Whatsapp de una periodista diciéndome que les había llegado una noticia maravillosa, que la querían publicar, pero que querían hablar antes con nosotros por si queríamos confirmarla o desmentirla", recuerda.

Ante esto, el presentador y su esposa tomaron la decisión de anunciarlo. "Si dices algo luego lo pintan de exclusiva, si no dices nada, igualmente lo publican, y si mientes, pues estás mintiendo, y no me apetecía", reflexiona. "Al principio, decidimos no decir nada, pero ya sabiendo que la noticia se podía filtrar en cualquier momento. El domingo por la tarde se empezó a filtrar en un portal digital y ya se expandió. El lunes mucha gente ya lo sabía… Nos empezaron a escribir amigos... y ya nos vimos 'obligados' a contarlo", explica.

Aunque sus más allegados ya lo sabían, Risto y Laura querían esperarse hasta la prudencial semana doce para contarlo públicamente, pero al final se vieron forzados a adelantarse ante el devenir de los acontecimientos. Pese a todo, la joven confiesa sentirse muy “aliviada”. Ves, ¡si en el fondo te han hecho un favor!

El pasado lunes, Laura Escanes confirmó su embarazo con una preciosa imagen en blanco y negro en la que muestra su barriguita, mientras su marido le acaricia, y ella enseña las imágenes de su primera ecografía. "¡SÍ! VAMOS A SER PAPÁS ❤️Queríamos esperarnos un poco más porque aún es pronto... pero estamos muy felices y no queremos dejar de agradecer todos los mensajes de felicitación que estamos recibiendo. GRACIAS ❤️🙏🏼 Poquito a poquito y listos para disfrutar de esta nueva etapa #toelrrato", escribió en sus redes sociales. Este es el primer hijo de la pareja y el segundo para el publicista, que ya es padre de un niño de nueve años, con el que Laura se lleva genial, nacido de su unión con la periodista Ruth Jiménez.