Renacer. Así se tituló Mercedes Milá el primero de los programas de Scott & Mila en el canal #0 de Movistar, y así se siente la periodista: “Gran Hermano’ fue importantísimo para mí, pero después me quedé como vacía, añadido a que yo tuve un desgaste de mi cerebro muy profundo, de estrés, que me hizo saber lo que es la hiel de la depresión, el llanto, la angustia… Yo creo que he renacido, y lo sabré con certeza cuando demuestre que lo que hemos hecho sigue interesando. Porque yo estoy muy bien, pero trabajo para la gente”. Además, este trabajo le ha servido para constatar lo evidente: “No tengo freno.”

Menudo ‘Renacer’.

Es una palabra que me encanta y que me define, aunque parezca imposible, porque yo también renazco para la televisión. Hubo un tiempo en que pensé que no volvería, que no tendría la fuerza ni las ganas. Pero hay que esperar a que las cosas lleguen, tener paciencia, y el perro me ha ayudado mucho con eso.

¿Quién es Scott?

El perro de mi madre, en realidad. Cuando mi padre murió, pensamos regalarle uno. Una amiga me lo mandó a la casa familiar de Esplugues; mi hermano Lorenzo fue el primero que le educó. Al terminar GH y regresar a Barcelona, pensé que era un horror tener que hacerme cargo de él, pero poco a poco ha ido metiéndose en mi vida. Y así han pasado cuatro años…

¿Imaginas la vida sin tele?

Nunca me planteo que he hecho todo lo que tenía que hacer. La vida está por delante. Antes no tenía ni la energía necesaria para poder soñar, y este programa me la ha dado.



¿Qué te pasó exactamente?

El cerebro es tan importante… Cada vez hay más gente que sufre depresión. Me entristece, pero a la vez me hace sentir acompañada. Si yo puedo ayudar a alguien, a decirle que no se muera de miedo, que de esto se sale... El mío fue un proceso de final de ciclo, empezó dos años antes de que acabara GH. Cuando me fui a Barcelona sufrí altibajos, hasta que tras mucha lucha dieron con la medicación. Y a partir de ahí, tranquilidad. Y es lo que le quiero decir a la gente, que hay solución en la química y en la psiquiatría. Para mí, escuchar y ayudar son dos pilares imprescindibles en mi vida como periodista.

Y la meditación te ayudó.

Sí, cuando estás mal acudes a todo lo que te dicen: yoga, deporte, que siempre lo he hecho, y con la meditación aprendí a parar, a controlarme.

Un despelote emocional.

Sí, total.

¿Los temas los propones tú?

No. Aunque… Quizá no lo sabéis, pero yo soy una loca de los simios, tengo una ‘ahijada’. Y el programa con Jane Goodall (se emitirá este jueves 7)…

¿Los animales te hacen más humana?

No lo sé, ellos me han ayudado a serenarme, a ver que la impaciencia no es buena…

Compites con ‘GH’.

Es muy simbólico, precioso.

¿Grabarás más ‘Scott…’?

Sí, y uno de ellos estará dedicado a las mujeres, sin hombres.