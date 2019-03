Hugh Jackman se encuentra en su tierra natal para presentar su gira musical 'The man. The music. The show', que comenzará en agosto, e hizo una paradita para relajarse en la espectacular y megafamosa Bondi Beach, en Sídney (Australia), donde aprovechó para darse un chapuzón en las cálidas aguas del Pacífico. ¡Madre mía! Si parecía un vigilante de la playa en lugar de un bañista más. Y es que en traje de baño, a pecho descubierto, 'Lobezno' es un auténtico espectáculo para la retina, ¿o no? Ya ha cumplido los cincuenta pero el protagonista de 'El gran showman' es como los buenos vinos, los años le sientan de 'rechupete'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Hugh, con ese torsazo, con sus 'six-pack', pecho lobo y brazacos a lo Thor (con permiso del otro guapérrimo oficial australiano, Chris Hemsworth), se pegó un chapuzón, se hizo unos larguitos y, una vez fresquito, aprovechó para echarse unas carreritas por la playa.

Gtres

Pero después de tanto ejercicio, el actor decidió darse una duchita en la misma playa de Bondi y así quitarse 'la caló y la sudó' . Y mientras le caían los chorros de agua, deleitó a todos los presentes con su impresionante cuerpazo, sin un gramo de grasa y perfectamente musculado. ¡Y eso que ya tiene 50!

Gtres

Después se secó, se cambió el bañador, se puso ropa limpia y listo para continuar con la jornada en otra parte. Todo de negro, 'repeinao' y con sus gafas de sol intentó pasar de incógnito jugando con su teléfono móvil, mientras comprobaba si su 'churri' le había llamado mientras hacía ejercicio por la playa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En el Libro Guinness

Distribuidora

Ojo, cuidado, porque Jackman acaba de conseguir el reconocimiento Guinness por su tiempo en la saga de 'X-Men', concretamente, por obtener el récord a la carrera más larga como un superhéroe de acción: nada más y nada menos que 16 son los años que Hugh ha estado interpretando a Lobezno, su personaje de Marvel.