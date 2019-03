A veces la música que elegimos designa el estado de ánimo en el que nos encontramos o incluso el estado civil. En función de lo que sentimos elegimos entre el pop, el rock, las baladas, los cantautores... Todos hemos escuchado a Álex Ubago en un momento de bajón, por eso se puede averiguar tanto de una persona en función de la música que escucha o canta en ese momento, algo que podemos hacer con la canción elegida por Laura Matamoros para su última publicación en redes sociales que nos ha dejado de piedra.

Hace tan solo un día la hija de Kiko Matamoros era preguntada en Madrid por su nuevo novio, Daniel Illescas, del cual aseguró que "todo está genial" con una sonrisa nerviosa de oreja a oreja que le iluminaba la mirada pero, ¿ahora? Parece que las cosas podrían no ir todo lo bien que ella misma había dicho a juzgar por su última publicación en Instagram: "Ser soltera está de moda, por eso ya no se enamora", cantaba en el interior del coche de un amigo, encargado de compartir el vídeo, pidiendo que le salvaran de su compañera de viaje, ¿seguirá Laura las modas al pie de la letra?

La canción de Lunay es toda una oda a la soltera y a la defensa de la libertad de una mujer soltera. "No quiere que nadie le reclame", asegura en uno de los versos la canción que continúa diciendo: "Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromisos solo quiere bellaquear, porque no quiere que nadie le vuelva a fallar". Una canción muy clara sobre lo que podría estar sintiendo Laura Matamoros, hasta ahora súper ilusionada con su relación, que ha levantado todo tipo de reacciones entre las que destaca la de su ex, Benji Aparicio, con una nueva vida lejos de Laura, quien deja entrever que su relación podría haber acabado de forma muy abrupta a pesar de guardar una buena relación.