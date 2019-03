Siempre ha sido una mujer muy concienciada. Por eso, Eugenia Martínez de Irujo no ha dudado en amadrinar la camiseta solidaria de la firma The Extreme Collection para la Fundación Querer, dedicada a la investigación y educación de niños con enfermedades neurológicas y que sufren trastorno en el lenguaje. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella durante la presentación de la prenda en cuestión y descubrimos a una Eugenia pletórica, tranquila y feliz, muy feliz junto al que dice es su gran amor, el productor musical Narcís Rebollo, que le ha devuelto la alegría y las ganas de vivir. También habló de su hija Tana, de su nuevo hermanito... y nos hizo una confesión íntima: ya no es suegra. Esto fue lo que nos contó.

Has encontrado el amor de verdad, ¿cuál es el secreto?

Pues estar tranquila, contenta, reírme mucho, estar bien servida (risas)...

¿Nunca habías sentido lo que sientes por Narcís?

Creo que cada etapa tiene su momento, y ahora es mi mejor momento en cuestión de plenitud, de estar contenta.

¿Ya habías perdido la esperanza?

¡Nunca! Además, yo he estado sola mucho tiempo porque me apetecía.

Pero no sonreías como lo haces ahora, todo el rato.

Claro, es que mi chico es mucho chico. De todas formas, estaba sola, pero tenía mis historias cuando quería...

¿Qué diría tu madre al verte así de feliz?

Estaría muy contenta. Además, siempre pienso que me lo ha mandado ella. Todo lo bueno que me viene es porque ella está arriba vigilando. Narcís es una bendición.

Eugenia muestra la camiseta solidaria que ha diseñado.

¿Imaginabas que los 50 iban a ser tan buenos?

No me han hecho ninguna gracia los 50, aunque digan que es la mejor etapa de la mujer. No me lo creo. Ahora estoy a dieta. No me tomo ni una copa de vino.

¿Cómo se lleva Narcís con tus hermanos?

Muy bien con todos. Es difícil llevarse mal. Con mi hija Tana, por ejemplo, se adoran.

¿Cómo está?

Muy bien después del susto. Estuvo unos días en el hospital haciéndose pruebas y todo ha salido bien. Ahora está centrada en su módulo en el CEU de ADE.

De las nuevas generaciones es la más discreta, ¿sigue teniendo novio?

Ya no. Ahora está sola y dedicada a los estudios. Ella quiere estar apartada de los focos. Yo le he dado mis charlas de lo que me gusta y no de este mundo, pero al final es ella la que tiene que decidir.

¿Cómo eres como suegra?

Una monada, te lo prometo. Me adoran. Soy una madre que no me gusta meterme en sus relaciones. Si me pide opinión, se la doy. Cada uno tiene que elegir su camino. Yo quiero que sea una chica independiente como yo.

Entiendes las cosas que tú hacías a su edad.

Sí, pero es normal. De todas formas, yo he sido más loca que mi hija.

Tana ya conoce a su hermano Curro.

Sí, a mí me ha enseñado fotos.

¿A ti lo de repetir la maternidad no te apetece?

Rotundamente no. Todavía podría, pero no me apetece.

Eugenia se parte de... ¡risa!

Antes, la duquesa siempre andaba con el rictus serio y solía enfadarse a menudo con la prensa. Desde que Narcís Rebollo entró en su vida, Eugenia es otra mujer, más feliz, más risueña... Se parte de risa por cualquier cosa que le digas, todo le parece fenomenal y contagia su buen rollo a todo el mundo. ¡Qué bonito es el amor!