Después de luchar durante años, por fin va a cumplir su sueño: Chelo García Cortés, de 67 años de edad, viajará a Honduras para ser una de las concursantes de 'Supervivientes 2019', el reality de aventura de Telecinco. La periodista todavía no se ha pronunciado y no hemos podido escuchar de su boca cómo se siente ante esta noticia, pero debe de estar feliz de llegar a firmar un contrato que cada temporada se le escapaba de las manos. Ansiosos estamos por saber con qué otros famosos tendrá que competir para llevarse la victoria en el concurso.

Hay que recordar que Chelo lleva desde 2014 pidiendo entrar en el casting. Es más, hace cinco años, la colaboradora de 'Sálvame' llegó a ponerse las vacunas y tener foto oficial. Sus ganas de entrar en un reality era tan bestias que sus compis de programa organizaron una manifestación el pasado verano para que pudiera estar en la lista de 'Gran Hermano Vip'.



Deuda con Hacienda

No dudamos de las ganas que tiene Chelo de vivir la experiencia, pero también influye mucho la necesidad que tiene la periodista de conseguir dinero rápido. En agosto de 2018, confesó rota en televisión que se encontraba en una delicadísima situación económica. “La deuda que me reclama Hacienda es enorme, no tengo tiempo material de cubrirla. Lo que me piden es tal disparate que, aunque tuviese 20 años menos, no vería futuro de solución”, explicó a la revista Semana.

Su compañera Mila se llevó 30.000 euros cada semana que permaneció en el concurso, en la edición de 2016. ¿Habrá firmado ella algo parecido? De ser así, la periodista podría reducir la deuda en más de 300.000 euros.

“Me encantaría ir a 'Supervivientes'. Sé que cuento con todo el apoyo de mi familia y estoy preparada, tanto mentalmente como físicamente”, soltó ya en 2017. Seguro que la periodista hace un buen papel en la isla. En 2015 ya demostró tener mucha maña en un curso de supervivencia en la escuela Anaconda. Chelo logró hacer fuego sin ningún tipo de ayuda por parte del instructor. Su único punto débil será no tener al lado a su mujer, Marta, su compañera de vida desde hace más de 20 años y su gran apoyo en todo.



Los concursantes de 'Supervivientes' viajarán en abril

Telecinco todavía no tiene claro cuándo programará la nueva edición del reality, aunque está barajando que Chelo y el resto de los concursantes partan para Honduras el próximo 15 de abril. La cadena quiere que el concurso, que en su edición anterior consiguió una audiencia récord, dure hasta mediados de julio.

¿Con quién convivirá Chelo en Honduras? ¿Le llevarán a Kiko Matamoros para terminar de desquiciarla? Los únicos concursantes confirmados son dos ex de Chabelita: Omar Montes y Alejandro Albalá, que se ganó el puesto el año pasado. Habrá que ver si el de Santander continúa en la lista después de participar en 'GH DÚO'.

Se lo ha currado

En 2014, la pobre se puso hasta las vacunas y tuvo foto oficial. Un año después, Chelo hizo un curso de supervivencia por si las moscas. El instructor dijo que era una alumna brillante.

Sus compis la apoyan

Comparten el plató con ella y saben que anda muy angustiada por su deuda con Hacienda. Por eso, el pasado verano, todos sus compañeros se manifestaron para que Chelo fuera concursante de 'Gran Hermano Vip'. La verdad es que tiene mucho más morbo verla tirarse del helicóptero, ¿verdad?