Rafa Mora no deja de liarla, hasta sin querer. El colaborador es una de las incorporaciones más nuevas de 'Sálvame' y eso, todavía, le pasa factura. Pero si algo no tiene Rafa son pelos en la lengua, y parece no estar del todo de acuerdo con el "ritmo" que sigue la presentadora, Carlota Corredera, y podría sentirse algo desplazado o con un trato distinto respecto al resto de sus compañeros, y así se lo hace saber. Cuando trataba de dar su opinión sobre lo sucedido entre Antonio Tejado y María Jesús, sus compañeros estallaban y trataban de cortarle, por lo que él ha pedido algo de silencio para continuar.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Carlota pedía al colaborador: "No estamos tomándonos fuera algo, estamos en un programa, si la gente se viene arriba cuando hablas, tete, tienen derecho a hablar". Así que la presentadora ha intentado que Rafa sea algo más breve en sus aportaciones: "Te pido que seas conciso porque quiero que hablen todas".

Telecinco.es

Y Rafa no ha podido morderse la lengua: "Si quieres soy el único conciso esta tarde, Carlota, no ha sido conciso nadie". Es entonces cuando Carlota ha estallado... "Ya empezamos... Te voy a decir una cosa, Rafa, yo te respeto como colaborador, como tú no me respetes como colaboradora vamos a tener un problema muy serio". Y ha continuado: "De momento tienes que acatar lo que yo te diga, que soy la presentadora, y no te tengo que dar explicaciones, ¿lo entiendes? Si no, hablamos con dirección".

Telecinco.es

“Vamos a volver a minutar para que no nos hagáis pasar la tarde mártir a los presentadores”, ha propuesto Carlota para zanjar el tema, y es que así sabrán cuánto hablan cada uno... No sería mala idea...