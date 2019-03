El ex concursante de 'Gran Hermano' y Merche llevan saliendo, ya, casi seis años. Sin embargo, ambos se han mostrado siempre muy discretos en su relación, y no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido cómo empezó esta historia de amor. Aunque ya se cumplen 6 años desde que se conocieron, no fue hasta el 11 de abril cuando Arturo se atrevió a pedir 'salir' a Merche, así lo ha contado él mismo, que ha abierto el baúl de los recuerdos y ha compartido con sus seguidores una imagen del día en el que se conocieron.

Fue en una fiesta de Kiko Rivera y en la foto se puede ver a la pareja sonriendo y con sombrerito rosa, demostrando que lo estaban pasando en grande. "Hace seis años que nos conocimos en una fiesta de Kiko Rivera. Se enamoró locamente", ha escrito Arturo junto a la imagen.

"No le pedí salir hasta 11 de abril, tímido yo", añade. Cualquiera diría que Arturo Requejo es tímido, después de la soltura que demostró en su paso por 'GH', pero esto del amor a primera vista es lo que tiene. Quién les iba a decir que una fiesta del hijo de Isabel Pantoja encontrarían el amor y su futura familia... Y es que Arturo y Merche ya son mucho más que una pareja. Aunque no tienen hijos en común, durante este verano hemos podido ver a Arturo cuidar y divertirse con la hija de Merche, Ambika. La pequeña a la que la cantante Merche adoptó en 2014.

Además, viven juntos en la casa que el concursante tiene en la sierra madrileña, donde cultiva su propio huerto, fabrica sus propios jabones y hasta cría gallinas.