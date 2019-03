Corren malos tiempos para Kiko Matamoros... El 'defensor de la audiencia' de 'Sálvame' se encuentra en plena crisis amorosa. Desde que saliera a la luz su relación con Cristina Pujol, todo parecía ir viento en popa, hasta pusieron fecha para darse un 'Sí, quiero'. Cristina ya se había lanzado a aparecer en televisión, haciendo alguna que otra aparición espontánea en 'Sálvame', y hasta ha posado en 'photocalls' con su chico. Pero esta vez después de la calma, ha llegado la tormenta... Kiko Matamoros lleva semanas negociando una entrevista en 'Sábado Deluxe', y según informa 'Socialité', "no lo ha puesto nada fácil". Pero cuando parecía que habían llegado a un acuerdo y podrían hacerse con un buen dinero este sábado, Cristina se ha echado para atrás, algo que a Kiko no le habría sentado nada bien.

Kiko se ha enfadado pues se le ha 'fastidiado' el negocio, lógicamente una entrevista de ambos estaría mucho mejor pagada que una de Kiko Matamoros solo. El programa de Telecinco asegura que han tenido una gran bronca, y todo por el dinero, y hasta habría mandado mensajes "muy feos, con des calificativos y despreciando a Cristina" a otras personas.

Eso sí, hay quien se plantea que esto no sea más que una estratagema nueva para hacerse con más titulares... Si hay ruptura, hay entrevistas, si hay crisis y reconciliación, hay titulares, si después de todo hay boda, hay titulares... La cosa está más que clara. Aunque lo cierto es que no es nada raro en una pareja, quien no haya tenido crisis que tire la primera piedra. Esta noche seguro que Kiko lo aclara todo en el plató de Telecinco. Esta casi ruptura llega después de dos intensos meses de amor.

Parecía feliz junto a Cristina Pujol, pero los problemas de pareja ya han empezado a hacer mella. Puede que Makoke diera en el clavo cuando dijo que Kiko mandaría a su novia de vuelta a Albacete...