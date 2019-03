"Desde hace más de cuatro años, el matrimonio de Makoke y mi padre era una mentira", confesaba Diego Matamoros en una de sus últimas intervenciones en 'Sábado Deluxe'. El joven se sentaba en los platós de Telecinco para destapar la realidad entre lo que parecía ser una relación idílica entre su padre, Kiko Matamoros, y Makoke. Y es que el colaborador de 'Sálvame' y la que fue su chica durante 20 años parecían haber puesto fin a su relación de la forma más pacífica posible, pero de esto nada... La guerra es más que evidente y todo ha cambiado. Este sábado, Kiko se sentaba en el 'Deluxe' y se desataba la ira entre ambos.

"Mi padre no ha sabido pararle los pies a Makoke en ningún momento", declaraba Diego hace unas semanas, y aseguraba que existen más infidelidades de Makoke a su padre, y que se puso muy "furioso". Sin embargo, su padre no tardó en tacharle de "mentiroso", hasta anoche. Kiko Matamoros confirmó que Makoke sí le habría vuelto a ser infiel, aunque asegura que le "importa un huevo", lanzaba un dardo a su ex "Te puedo echar en cara mil cosas", y es que confesaba haberse sentido liberado tras divorciarse.

"De qué te sentías liberado? Del complejo de cuernos, del complejo de cornudo que has tenido durante diez años, de eso es de lo que te sientes liberado", respondía una enfadadísima Makoke. Y entonces a Kiko se le fue de las manos: "Para que haya un cornudo tiene que haber una golfa…".



"Me he liberado porque vivía oprimido, en una casa que no estaba a gusto, y vivía una vida que no me gustaba… Ella me ha sido infiel y decía que me quería", declaraba Matamoros. Una confirmación, en toda regla, de algo que ya contaba Diego Matamoros mientras su padre lo desmentía. ¡Le ha dado la razón! Y no solo en eso...

Diego también aseguraba que la mayor parte de culpa de la mala relación que tenía con su padre la tenía Makoke, y así lo confirmó Kiko. "Tienes tanta inteligencia emocional que no te hablas con cuatro de tus cinco hijos", atacaba Makoke, y él estallaba: "Qué cerda eres. A lo mejor hay hijos con los que no me hablo por tu culpa".