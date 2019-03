Cuando creíamos que la guerra entre Kiko Matamoros y Makoke estaba, ya, en un segundo plano, resulta que no había hecho nada más que empezar. En la última intervención de Kiko en 'Sábado Deluxe', la ex pareja se acabó enzarzando en una batalla que terminó entre insultos y malas palabras. Kiko tachó a Makoke de "golfa", "cerda", y muchas cosas más, de todo menos bonita... Y eso iba a traer consecuencias. Además de un seguro enfado de su hija Anita (aunque ella no se ha pronunciado públicamente), la única que tienen en común, provocó el estallido de Javier Tudela. El hijo de Makoke no pudo morderse la lengua y envió un mensaje muy fuerte a Kiko durante la publicidad.



"Es normal que a un hijo cuando te llaman parásito, cerda... Date un punto en la boca. Está en todo su derecho de ponerte lo que le dé la gana. Te ha aguantado mucho", le defendía Makoke. Pero, ¿qué decía el mensaje? ¡Era de alto voltaje!

"No merece la pena leer el mensaje, ni el contenido ni el continente", confesaba Matamoros, pero ante la insistencia de los colaboradores, acababa contándolo: "Hombre quiero mucho a mi madre, que se caguen en mi puta madre no me hace gracia. En el mensaje ponía me cago en tu puta madre". "Es la idiotez de un niño, que no le doy importancia", aseguraba Kiko.

"Para hablar de Javi te lavas la boca, si hay alguien que es bueno y se ha portado bien contigo ese es Javier, y encima ha estado callado… Vamos, demasiado bien se ha portado contigo, ha vivido y visto muchas cosas, cállate…", estallaba Makoke. "Cómo reaccionarías tú si ves que a tu madre la están insultando… Hay que ponerse en su piel, demasiado poco le ha dicho. Todo lo que me ha podido hacer en este tiempo", zanjaba.



Kiko aprovechó, entonces, para pedir perdón a su hija "que es la única que tengo que pedir perdón", confesando que "lo demás me da asco".