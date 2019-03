Maite Galdeano ha vuelto a televisión, esta temporada, después de un tiempo retirada de las cámaras. Cuando su hija, Sofía Suescun, participó en 'Supervivientes', ella no pudo estar demasiado presente en los platós para defenderla porque estaba pasando por un momento muy complicado. Galdeano contó que padecía fibromialgia y que sufría grandes dolores que la impedían vivir con normalidad. Pero parece estar mucho más recuperada y ahora que su hija forma parte de 'GH DÚO', vuelve a ser un rostro imprescindible en Telecinco, tanto en las galas del 'reality' como en los debates generados en 'Sábado Deluxe'. Así lo ha hecho este fin de semana, cuando ha acudido a defender a su hija y a darlo todo, como de costumbre.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Si le piden que haga imitaciones, las hace, si le piden que cante 'Las papelas del camión', lo canta, si le piden que baile flamenco, ella baila flamenco, y si tiene que darle al techno, ella lo da todo con el techno.

Telecinco.es

Sus constantes apariciones en platós de televisión ha hecho que se ponga en duda su enfermedad en más de una ocasión, y este bailecito lo ha vuelto a conseguir. El presentador se dio cuenta de que alguien del público estaba indignado y le preguntó que qué le pasaba: "Me pasa que está diciendo que cobra una pensión porque tiene una enfermedad que se llama fibromialgia. Esta señora no sabe ni lo que es una fibromialgia. Una persona con fibromialgia no se puede mover así".

"Se ha puesto en contacto conmigo la asociación de fibromiálgicos de Sevilla y voy a estar en la mesa del congreso con los mejores médicos de España", se defendía Maite. El señor del público pedía perdón, pero añadía: "Ayer estuvo una señora en un programa que tenía fibromialgia e iba en silla de ruedas".Ella lo aclaraba asegurando que hay distintos grados de la enfermedad y decía: "Además recomiendan moverse".