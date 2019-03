Jordi González, durante el directo del debate de ‘GH Dúo’, se hizo eco de una triste noticia: Galindo, el recordado colaborador de ‘Crónicas Marcianas’, acababa de fallecer a los 81 años. El presentador no dudó ni un momento en enviar su más sentido pésame a sus familiares y amigos, así como a Getsmusic, productora del programa que lo lanzó a la fama, y su gran amigo Javier Sardà, quien le dio la oportunidad de saltar al estrellato como miembro del equipo más ‘marciano’. Aunque por el momento se desconocen las causas del fallecimiento, ya en su última aparición televisiva el catalán dejó en evidencia su notable deterioro físico, señalando que cada vez le costaba más andar.

Las reacciones de su muerte no se han hecho esperar. Josep M. Mainat, productor de ‘Crónicas marcianas’, fue uno de los primeros en hablar sobre la triste noticia a través de las redes sociales. “Se ha muerto una gran persona a la que he querido mucho durante muchos años. ¡Será difícil de olvidar!”, escribió a través de su cuenta de Twitter junto a una fotografía del actor.

Paz Padilla, una de sus compañeras en ‘Crónicas’, también ha mostrado su tristeza a través de las redes sociales. “Estoy muy triste!! Martí Galindo era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay. Hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos. Bon viatge amic, et recordaré sempre”, escribió en Instagram.

Martí Galindo i Girol fue a su mediático paso por ‘Crónicas Marcianas’ uno de los rostros más queridos y carismáticos de la pequeña pantalla. Más conocido simplemente por su apellido, este actor barcelonés, tras toda una vida dedicada al teatro, saltó a la fama de la mano de Javier Sardà, convirtiéndose durante casi un lustro en uno de los colaboradores habituales del late night que caló hondo en la audiencia y que marcó escuela con respecto al tipo de televisión que se viene haciendo hasta nuestros días.

Llamando la atención por su baja estatura, Galindo, al cumplir los 65 años, se retiró del medio a principios de 2000, dispuesto a centrarse en su principal vocación: el teatro, la ópera y la música. Durante su carrera como actor, iniciada en 1963, el barcelonés intervino en obras como 'El hombre, la bestia y la virtud', 'La desaparición de Wendy' o el musical 'Snoopy'.