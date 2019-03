El siglo XXI ha traído consigo grandes avances, como el internet 5G, los viajes espaciales, el tren bala o la posibilidad de que las mujeres tengamos hijos sin necesidad de tener pareja. Precisamente de este avance es posible que se aproveche una de nuestras famosas, y no es otra que la ganadora de 'GH VIP 6', Miriam Saavedra. A pesar de haber tenido varios novios, con uno de los cuales estuvo a punto de tener hijos (Carlos Lozano), a sus 25 años no es una mujer que tenga prisa por convertirse en madre. De hecho, como es lógico, ha tenido ese sueño cuando ha tenido pareja, pero ¿y ahora que está soltera?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Pues lo cierto es que nos hemos quedado patidifusos al enterarnos ¡de que no descarta convertirse en madre soltera! Así es: en una entrevista para Morning Glory, Miriam ha explicado que, por el momento, no quiere ser madre, pero si llegado el momento no tiene pareja, es una opción que siempre va a estar encima de la mesa, aunque su preferencia va a ser siempre que sus hijos tengan un padre: "Los hijos son una responsabilidad grandísima. No son ningún juego. A mí me encantaría, porque amo a los niños. Yo solita también (los tendría), pero más adelante. Si no tuviera un hombre a mí lado, yo creo que sí me atrevería. Y estoy muy a favor de la adopción", ha señalado.

Mediaset

De hecho, también ha hecho referencia al aborto que tuvo con Carlos Lozano: "Si la vida no me ha dado la oportunidad de ser madre cuando pude, es por algo. Creo que todo tiene un proceso, y el día que yo decida, quiero que tengan un buen padre", y añadía: "Yo soy muy nerviosa y muy despistada, y quiero tenerlo todo bien preparado, y llegado el momento igual sí me esperaría por tenerlo con un papá, pero no me importaría".