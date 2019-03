El pasado jueves, Toño Sanchís visitó el programa Land Rober Tunai Show, que presenta en Televisión de Galicia Roberto Vilar. No tuvo problemas en soltar la lengua y hablar sin tapujos. Se desmelenó tanto que no dejó indiferente a nadie. Aunque aseguró que solo fue a pasarlo bien, lo cierto es que el representante le lanzo más de un dardo envenenado a Belén Esteban. En un juego en el que los espectadores podía llamar por teléfono para preguntar lo que quisieran al representante de famosos, soltó: "Belén Esteban no tiene valor a llamar. Que me diga a mí a la cara: pá-ga-me. Que me lo diga... Aunque por el momento me han quitado la casa".

Por si fuera poco, Sanchís llamó cerda a Belén, eso sí, no de forma directa. El comentario lo dijo cuando llamó un representante de cerdos, y él dijo que también lo había sido, haciendo clara referencia a la princesa del pueblo aunque sin nombrarla.

Telecinco

Ahora, Esteban ha querido responderle desde 'Sálvame'. "Me parece muy bien que el señor Toño vaya a todas las teles porque puede ir donde le dé la gana. No llamo al programa porque ya llamé a la Justicia y me dio la razón", ha soltado del tirón la colaboradora. En cuanto al tema de representante de cerdos, tampoco se ha quedado callada: "Si tú has sido representante de cerdos, no te voy a decir la clase de representante que tú eres".

Carlota Corredera le ha querido recordar que también explicó que a pesar de haber perdido el juicio, se sentía el "ganador moral" de toda esta guerra contra Belén. Además, Corredera ha apuntado: "Dijo que ojalá te hubiese robado 1 millón de euros". Para todas estas "perlitas", Belén ha tenido respuesta: "No tengo ningún problema. La Justicia me ha dado la razón… Y a mí esto de moralidad... Moral no es una persona que se lleva lo que no es suyo y en las cantidades que se lo ha llevado".

Por si acaso no le había quedado claro, ha mirado a cámara para dejárselo transparente: "Gracias a Dios la razón la tengo yo, moral y judicial".