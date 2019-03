Mónica Naranjo: "¿El consejo a mi yo de hace 25 años? ¡No te cases!"

Hacía algún tiempo que no sabíamos nada de Mónica Naranjo. Desde que dejó el jurado de 'O.T.', la cantante catalana ha estado 'missing'. Durante todo este tiempo, su vida ha dado un vuelco de 180 grados (la intérprete se ha separado de su marido Óscar Tarruella, tras 15 años juntos) y una vez que el huracán ha pasado y las aguas han vuelto a su cauce, Mónica renace como el ave Fénix y anuncia que... ¡vuelve a los escenarios! Y es que después de cuatro años de silencio musical, ya prepara el tour 'Renaissance', donde reunirá sus mejores 'hits' de este cuarto de siglo como 'Sobreviviré', 'Desátame', 'Pantera en libertad'... Pero 2o19 será el gran año de Mónica porque además de la música, vuelve a la tele con 'Mónica y el sexo'.

Separación, nueva gira, nuevo programa... Un renacimiento en toda regla...

Cuando pasan cosas que no esperas y sobrevives, es como volver a renacer. Al principio, ideamos 'Mónica y el sexo' pensando en qué sucede en la vida de las personas que llevan tantos años juntos. ¡Y me separé! No lo veía venir. Tuvimos que cambiar todas las bases. Se habla de cómo es el sexo alrededor del mundo y hay cosas que experimento en primera persona. Ha sido la gran aventura de mi vida.

¿Se nota que el sexo es universal?

El sexo es lo que más variantes tiene. Supongo que la postura de el misionero es la más universal.

¿Qué consejo le darías a la Mónica de hace 25 años?

¡No te cases!

¿Qué queda de aquella Mónica de hace 25 años?

Hace unos años pensaba que nada, pero este último año me he dado cuenta de que sí queda mucho. Me he visto totalmente alejada de un tipo de vida que estaba llevando viajando por el mundo, siendo cotilla, siendo gamberra, siendo curiosa... He descubierto que la niña está súper despierta en mí y la tenía muy alejada. No hemos cambiado tanto, sólo nos hemos hecho un poquito más mayores.

¿Cómo crees que ha reaccionado tu ex con tu nuevo programa?

Tanto mi exmarido como yo, somos dos personas que nos respetamos muchísimo, la sensación es distante, pero desde el respeto. Él tiene su versión, yo la mía y somos tan amigos.

Hubo una temporada que decidiste alejarte de los escenarios, ¿cómo has recuperado la ilusión?

Cuando llevas muchos años en el mundo de la música, llega un momento que quieres algo más. Siempre he sido pro familia, de tener una estabilidad emocional. Si no hubiera parado durante esos siete años, a lo mejor no hubiera tenido la familia que he tenido.

¿Cómo va a ser esta gira?



Se va a reunir el pasado, el presente y el futuro, algo que nunca había hecho. Estoy muy emocionada porque llevaba cuatro años sin subir a un escenario.

¿Te ha sorprendido que la gente se haya sobresaltado por decir que has tenido sexo con mujeres?

Sí, porque siempre lo he dicho.

¿Mejor con hombres o con mujeres?

Energéticamente, con hombres.