¿Tiene Alejandra Rubio anorexia? Desde que cumpliera los 18 años, la hija de Terelu Campos ha tenido que enfrentarse a los rumores públicamente sobre si sufre esta terrible enfermedad o no por su extrema delgadez. Es cierto que Alejandra tiene un cuerpo muy delgado y que, en según qué fotos, se puede dar pie a pensar que tiene algún problema con la comida... pero ahora Alejandra ha querido hablar abiertamente y sin tapujos sobre lo que realmente le pasa... y no es otra cosa que su constitución: ella es así, y no puede hacer prácticamente nada para cambiarlo: "Siempre he sido delgada desde que nací. Es mi constitución, y mi madre también era súper delgada", zanjaba.

Mediaset

"También es verdad que he sido la típica niña que sólo comía filete de pollo empanado, arroz con tomate y sopa... pero nunca he tenido problemas para comer. De hecho, me encanta comer. Y nunca he dicho 'me veo gorda'. Es más: siempre he dicho 'jo, me vendría bien engordar un par de kilitos o tres...' porque yo también me veo súper delgada", ha reconocido en su último video para MTMad. Incluso, asume que tiene problemas para encontrar ropa: "Me pongo un jersey ancho y un pantalón apretado y dijo 'vaya patas de alambre tengo'... pero es que soy así: no engordo, y lo he intentado por todos los medios, así que tampoco me hacen falta todos los días comentarios en Instagram restregándomelo", apunta cansada de siempre lo mismo.

Su problema llegó cuando se expuso públicamente y se pudo ver su figura en bikini: "Fue un tema del que se hablo mucho, y hasta se dijo que yo en mi Instagram hacía culto a eso e incitaba a las mujeres y niñas a que tuvieran un cuerpo como el mío. Esto pasó como 2 semanas antes de que yo hiciera la Selectividad. De verdad, me impactó muchísimo y ni me presenté a los exámenes. Lo llevaba bien, me había preparado, pero no tenía fuerzas para estudiar. Pasé semanas muy triste, no quería salir ni hacer nada... fue un shock".

"Con todo esto quiero decir que no está bien meterse con la gente por su físico. Da igual que se esté más rellenito o más delgadito, porque no se es más guapa ni más fea. Yo, personalmente, nunca lo he hecho, así que tampoco creo que os esté pidiendo mucho. Y no sólo conmigo, sino con todo el mundo. Respeto", sentenciaba.