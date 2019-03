Si pensamos en Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, o simplemente si las ponemos en la misma frase, automáticamente nos viene a la mente la palabra "bronca". De hecho, rara ha sido la vez que hemos hablado de ellas juntas para algo que no fuera tirarse los trastos a la cabeza (tan sólo una vez en 'GH VIP 6', en la que Míriam le confesó a la Hoyos que no quería llevarse mal con ella... y había alcohol de por medio, así que tampoco cuenta, porque en seguida volvieron los reproches), pero esta vez las hemos visto más cerca que nunca gracias a Instagram...

No, no se han visto en secreto ni han quedado. Tampoco se han llamado siquiera, pero gracias a las redes sociales, hemos podido comprobar que tampoco son tan diferentes la una de la otra... ni en lo personal (al fin y al cabo, ambas enamoraron a Carlos Lozano, así que algo tendrán en común para que a él le hayan gustado las dos), ni en lo profesional (ambas se dedican a la televisión) ni en lo físico, porque nos hemos encontrado con unas fotos ¡que ríete tú de las gemelas Olsen! ¿O nos vais a decir que en las siguientes fotos no podrían pasar por la misma persona?

Trencitas en el pelo (castaño), cara de no haber roto un plato, pasión por los bordados... si nos ponen las dos fotos y no nos dicen quién es cada una, hasta nos costaría unos segundos decidirlo. Si es que al final se deberían dejar de tanto mal rollito y unir sus fuerzas. ¿O será como esas personas que, de tan iguales que son, se llevan hasta mal? Sea lo que sea, tampoco nos importaría ver un alto el fuego entre ellas y ver cómo sería su vida si se llevaran bien y se hicieran amigas. ¡Menudos titulares nos iban a dar...!