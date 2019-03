Dicen nuestras abuelas, que ellas de esto saben un rato, que 'Dios aprieta, pero no ahoga', y algo así es lo que le ha pasado a la influencer María Moreno. La maquilladora de las celebrities tiene su propio canal en MTMad, donde comparte su vida y la de sus amigos famosos, pero en los últimos meses hemos podido vivir junto a ella su embarazo. María no ha tenido un embarazo ideal (de hecho, en la recta final, ha tenido contracciones días antes del parto), pero en el momento de dar a luz, la cosa se complicó bastante. Tal y como ha revelado en su último vídeo, a mitad del parto la epidural dejó de hacer efecto, pero lo peor llegó cuando el bebé ya estaba en el mundo...

Nunca nadie dijo que la maternidad fuera fácil, pero cuando con sólo unas horas de vida tu bebé ya presenta problemas de salud, te preocupas, y mucho. Según contaba la propia maría entre lágrimas, "lleva sin tolerar bien el alimento casi desde que nació (casi 24 horas), y cada vez que tomaba un biberón, al ratito vomitaba... yo me he preocupado mucho y se lo han llevado a neonatología... y lleva ahí desde las 16:30. Son las 19:00... y ahí está ingresado, con una sondita en la nariz... y le han sacado muchas flemas y mucho aire...", señalaba con la voz entrecortada y entre sollozos.

"Yo llevo sin dormir nada desde el jueves. El parto ha sido muy duro y muy largo... así que me han obligado a dormir. No he querido que se quedara nadie conmigo para poder descansar... y ahora me siendo súper sola. Me siento vacía. De verdad, no sabéis lo que me ha cambiado la vida, y no lleva ni 48 horas conmigo... pero bueno, mañana me darán el alta, y espero que a él se la den conmigo, porque si no me da algo", decía esperanzada.

Al final todo quedó, como ella misma ha dicho, en un susto, y con unas horas de diferencia, a ambos les dieron el alta y se pudieron ir a casa: "Quiero deciros que ya está todo bien. La enfermera la puso una sonda, que no sabéis lo que lloré cuando le vi, y le sacaron con la jeringuilla dos tubos y medio de aire y flemas, porque tragó mucho líquido en el parto. A partir de ahí, ya no vomitó en toda la noche, y ya está todo bien", comentaba aliviada y, por primera vez tras ponerse de parto, con una sonrisa. ¡Y nosotros que nos alegramos, María!