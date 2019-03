Hace a penas unos días, Candela Acevedo volvía a 'GH DÚO' como posible repescada, y aunque no conseguía quedarse en la casa de Guadalix (la audiencia prefirió a Sofía Suescun), llegó para ponerlo todo patas arriba. Su relación con Antonio Tejado no acabó de forma precisamente idílica, y a su regreso hemos visto cómo ha logrado sacar lo peor del andaluz hasta el llanto extremo. Pero, ¿es ese el verdadero Antonio? Así se lo han preguntado a su ex en 'El programa de Ana Rosa', y ella ha confirmado que sí, Antonio es así en su día a día. Muchos se han preguntado, entonces, cómo ha podido estar enamorada de él, por lo que ella ha contado lo que siente.

"Él me conquista de alguna manera que yo me enamoré", confiesa, pero asegura ya no estar nada enamorada de él, "yo ya sabía que no era el hombre de mi vida, pero una vez que entro en la casa y salgo y me hace tantas cosas, me encuentro tan decepcionada... Créeme que ya no estoy nada enamorada. Me he desintoxicado".

Además, ha declarado algo muy duro, y es que ha hecho una petición a la producción del programa: Que no pongan a Antonio en su mismo hotel. “He pedido que no pongan a Antonio en el mismo hotel que yo cuando salga de la casa porque es capaz de esperarme detrás de alguna puerta para hablar conmigo y yo ya no quiero hablar nada con él”, cuenta.

Después de una dura convivencia dentro de 'GH DÚO', parece que Candela se ha dado cuenta de que no quiere a Antonio Tejado, pero ni como novio, ni como nada. No siente nada por él y ha optado por el contacto cero. Algo que será fácil ahora que Antonio vive su concurso, pero que quizá se complique cuando tenga que abandonar y coincidan en los platós.