La intérprete de 'Hoy voy a salir a por ti' está de bajón. Yurena, conocida antes como Tamara y Ámbar, no pasa por su mejor momento. Después de ser expulsada de 'GH DÚO' y de no ser elegida por el público para la repesca, la cantante ha tenido un nuevo problema profesional. Un percance por el que se ha dudado de su profesionalidad, y eso ¡no lo perdona! Yurena tenía un show en la sala Vogue de Granada, donde iba a cantar todos sus éxitos además de su nuevo single, 'En Carnaval', pero acabó como nadie se esperaba... La cantante, que lo da todo en cada concierto, se tropezó y ¡se cayó del escenario! Como una gran artista, hizo de tripas corazón y se reincorporó para seguir con el show.

Pero, muy a su pesar, tuvo que cancelar la actuación entre lágrimas. Después de secarse las lágrimas, Yurena decidió quedarse en la discoteca para atender a sus fans. Se hizo fotos, firmó autógrafos y charló con sus seguidores.

Eso sí, aunque todo parecía ir bien no fue así. Finalmente, la ex concursante de 'Supervivientes' acabó en urgencias del hospital. Sin embargo, muchos seguían dudando de la credibilidad de su dolencia. Por eso, decidió utilizar sus redes sociales para poner los puntos sobre las 'íes': "Para vuestra información tuve que ser llevada a un hospital de Granada, y desde luego no fue por la caída, que afortunadamente no fue nada. Por otra parte no creo ser la única artista que se ha caído en un escenario, ha habido muchos. No entiendo a qué viene tanta estupidez".

Además, por si alguien sigue poniéndola en duda, ha compartido en Twitter los informes del médico. "Estos son los medicamentos que me recetaron en urgencias de un hospital de Granada el Domingo por la noche. Desde luego no son medicinas que se recetan para una caída....Y menos por otras cosas que se están insinuando. A ver si nos informamos antes de decir tanta tontería", añadía muy pero que muy enfadada.

Por si alguien quiere seguir lanzándole dardos envenenados, ahí va eso: "Veo por aquí mucha maldad e ignorancia al emitir ciertos comentarios. Si de algo soy culpable es de no haber cancelado la actuación del Domingo estando con más de 38 de fiebre y una bronquitis horrible que me dejó absolutamente sin voz. Otros artistas por menos que eso cancelan".

Yurena ¡estamos contigo! Sabemos que eres una profesional y nunca cancelarías un concierto engañando a tus fans.