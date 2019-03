¡Kim Kardashian vuelve a lucir palmito por las calles de París! Desde que hace dos años y medio, durante la celebración de la Semana de la Moda, la desplumaran en un hotel de la capital francesa, la socialité no había vuelto a acudir a esta cita tan importante con la alta costura. Y es que, precisamente, no tiene que tener un grato recuerdo después de que la maniataran en el cuarto de baño y se llevaran un lote de joyas por valor de 9 millones de euros… Pese a todo, la mayor de las Kardashian ya ha podido hacer de tripas corazón y reconciliarse con la ciudad del amor. ¡Oh là là!

Para su reaparición parisina, conocedora que los paparazzis estaban esperándola como agua de mayo, Kim Kardashian no podría haber elegido un modelito más llamativo y rompedor. Un total look de estampado animal print al que solo le faltaba unas orejitas para convertirse en una suerte de mujer guepardo. El mono, los botines, los guantes, la gabardina… todo estaba confeccionado con el característico pelaje de este exótico animal. ¡Si es que Kim está hecha toda una fiera!

Aunque muchas señoras podrán encontrar prendas parecidas en el mercadillo de su barrio (a su elección dejamos que las quieran combinar todas a la vez), lo cierto es que el outfit es toda una joya de la moda: un diseño vintage de 1991, firmado por Azzedine Alaïa y valorado en unos 9.000 euros de nada.

No sabemos qué problema tiene nuestra querida Kim con las nuevas tendencias, pero, de un tiempo a esta parte, parece que se encuentra más cómoda luciendo looks de finales del siglo XX (estará atravesando una etapa retro…). De hecho, en las últimas semanas la hemos visto luciendo un buen número de diseños ‘viejunos’ de Thierry Mugler, ya sea para convertirse en una diosa griega o en una auténtica víbora (por no hablar del modelito que se encasquetó para acudir a una entrega de premios y con el que dejaba poco a la imaginación). Di que sí, Kim, ¡que tener vestiditos vintage es sinónimo de poderío!

Para todo aquel que se eche las manos a la cabeza cada vez que ve las pintas que se gasta la miembro más mediática del clan Kardashian, que sepáis que cuenta con el beneplácito de la mismísima Anna Wintour (sí, esa señora que inspiró el personaje principal de ‘El diablo viste de Prada’ y que va siempre con gafas de sol). Cuando Kim saltó a la fama, la editora jefa de la edición estadounidense de la revista Vogue aseguró que jamás veríamos a la celebrity en la portada de su publicación, básicamente y en pocas palabras, porque la consideraba una hortera de bolera.

Lo que jamás imaginaría es que Kim acabaría convirtiéndose en un icono de estilo y en una de las personas más poderosas de Estados Unidos, por lo que tuvo que acabar comiéndose sus palabras con papas y dorarle la píldora a la muchacha. “Hay que admirar cómo han levantado un imperio gracias a sus personalidades y al genio creativo de su madre. Y por cómo viven, aunque nunca podré entender cómo es vivir siempre en el foco público. Pero, evidentemente, funciona”, asegura Wintour en su sección ‘Go Ask Anna’. “Creo que, de todas ellas, Kim ha sido la que ha cambiado más… Admiro la manera en la que ha transformado su estilo en algo más minimalista y un poco más recatado”. ¿Minimalista? ¿Recatada? Creemos que Wintour debería plantearse limpiarse las gafas…