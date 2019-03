A Alba le parece "el sitio más increíble del mundo" y a juzgar por sus fotografías, no es para menos. "Os juro que no puedo parar de sonreír, este sitio es maravilloso... ya os iré contando pero os lo recomiendo! Una autentica pasada!", comenta la hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' en sus redes sociales. Alba Díaz no puede ocultar su sonrisa de oreja a oreja en estos días. Hace unos días hizo las maletas y viajaba hasta Bali junto a su chico, Javier Calle. Juntos están viviendo en un auténtico paraíso, y no solo por el hotel y el paisaje que les rodea estos días, también por su relación, que no podría ir mejor. Un destino idílico, con piscinas infinitas, en plena naturaleza, bosques verdes y exóticas playas... Pero algo de riesgo que podría estar preocupando a su familia.



"Como para caerse🙈 (atada con un arnés, todos tranquilos)", comenta la joven. Alba, sacando su lado más atrevido y aventurero, demostró que no tiene ningún miedo a las alturas y se subió a este espectacular columpio. ¡Qué miedo! Pero que no cunda el pánico, sobre todo entre sus familiares, porque llevaba puesto un arnés, aunque no se aprecie en la fotografía.

¡De cabeza trae a su familia! Su tía, Rocío, ha compartido la imagen y ha comentado: “Casi me muero cuando he visto a esta niña ahí montada, ¡yo, ni loca!”.

Pero esta puede no ser la única preocupación de su familia con este viaje, y es que parece que no quiere volver... "Sigo perdida en el bosque y no quiero que nadie me encuentre😊", comenta.

Pero, para tranquilidad de su familia, van a volver, y de hecho muy pronto... A penas les quedan dos días en el paraíso y toca volver a casa, eso sí, con las pilas más que cargadas.

La pareja está disfrutando de Bali desde diferentes hoteles de los que ambos han presumido, como el Lloyd's Inn, un moderno y establecimiento de diseño situado en Seminyak o Kamandalu Ubud, un cinco estrellas de lujo con piscina privada de estilo 'infinity' y ducha al aire libre.

Una escapada de la que están disfrutando por partida doble, y es que Alba vive en Madrid y Javier en Marbella, por lo que solo pueden verse los fines de semana o en viajes tan increíbles como este.¡Viven una auténtica y permanente luna de miel!