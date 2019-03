No hay día en que 'Sálvame' no empiece calentito, pero hoy se ha incendiado. 'GH DÚO' da mucho de qué hablar y uno de los temas centrales de estos días está siendo María Jesús Ruiz. La concursante se ha convertido en una de las indiscutibles protagonistas del 'reality' por su 'aislamiento' en la casa, así que inevitablemente es también uno de los temas centrales de los platós de Telecinco. Tras la gala del 'Límite' de GH, los colaboradores de 'Sálvame' han comentado algunos movimientos de los concursantes, y Mila Ximénez ha dado una información que nos ha dejado a todos boquiabiertos.

La colaboradora asegura que Gil Silgado espera cada jueves en el que María Jesús está nominada a la concursante a las puertas de 'GH', pese a tener una orden de alejamiento. Una información que parece haber cabreado al empresario, y no ha dudado en llamar, en directo, al programa para enfrentarse a la colaboradora. Y ha terminado insultándola duramente.

Tras el duro insulto, Mila ha estallado y ha asegurado que le va a poner una demanda, y que además, "me voy a ocupar de que cumplas la orden de alejamiento; como te vea llamo a la policía".

Incluso sus compañeros como Belén Esteban han salido a su defensa: "De puertas para fuera podemos hacer lo que nos de la gana, ya está bien de que se metan con nosotros", ha explotado la princesa del pueblo.

No es la primera vez que Mila Ximénez explota contra María Jesús y su entorno. Está hasta el moño de la defensa que la madre de María Jesús Ruiz, Juani, está haciendo de su hija en los directos de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, así que en cuanto ha podido, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha tomado la palabra para pararle los pies y dejarle las cosas bien claritas. "A tu hija la machacan, ¿verdad? Y tu hija nunca miente, ¿verdad? Pues mira, yo estuve con tu hija en un cuarto de baño y me dijo que entre tú y Gil Silgado la teníais hecha fosfatina, ¿vale? Que entre tú y Gil Silgado no sabía lo que hacer", estallaba Mila.