¡SORPRESA! Los Javis se han casado

Lo que no pase en ‘El Hormiguero’, ¡no pasa en ningún sitio! Después de que el novio de la actriz María Castro le pidiera la mano en pleno directo, Los Javis han ido un paso más allá y se han casado teniendo a Pablo Motos como maestro de ceremonias. Los mediáticos creadores de ‘Paquita Salas’ acudieron al programa de Antena 3 para promocionar el inicio del rodaje de la tercera temporada de la ficción de Netflix, pero, como era de esperar, acabaron también hablando de su relación de pareja… ¿Estar todo el día juntos no les acaba pasando factura?

“No nos desgasta como pareja, nos fortalece. Pero, evidentemente, lo personal y lo profesional van muy unidos, entonces, tenemos broncas”, confesó Javier Calvo. "Estoy más enamorado de él que nunca, y todo nuestro éxito se lo debemos al público que nos apoyó en una pequeña obra de teatro y que nos ha acompañado en el resto de proyectos", añadió Javier Ambrossi.

Desde que saltaran al ruedo mediático, las campanas de boda no han dejado de sobrevolar a la pareja, llegando incluso a afirmarse que ya estaban casados. Calvo explicó que no, debido a la falta de tiempo. “Tiene que ser otro proyecto que saquemos entre proyectos", señaló. Acto seguido, se vinieron arriba y le propusieron al presentador del espacio que los casara en ese mismo instante. “Te iba a pedir que nos casases. Puede parecer que está preparado, pero no es así”, dijo Calvo. Motos enseguida recogió el guante y ofició una ceremonia exprés que contó con la inestimable ayuda de El Monaguillo. ¡No podría haber tenido mejor mote el colaborador!

Después de entrar a plató cogidos del brazo (se notó que no estaba preparado, porque de lo contrario ya les podían haber puesto una chaqueta de frac o algo), se acercaron hasta el valenciano para que les diera su bendición. "Amigos, estamos aquí reunidos para uniros ilegalmente. Para ello lo único que necesitamos es amor y me gustaría que me dijeseis cada uno lo que más le gusta del otro", propuso el presentador.

“Yo, Javier, estoy feliz de poder compartir la vida con una persona tan alegre y que me mueve siempre hacia adelante”, dijo Ambrossi. "Estoy contento de que seas mi brújula, que siempre que no sé lo que hay que hacer, tú siempre lo sabes. Tu intuición me hace mejor y tu cariño, me llena", replicó Calvo. Como en las mejores bodas, todo acabó con un apasionado beso de los contrayentes, despertando una gran ovación por parte del público. ¡Pero qué bonito es el amor!

Como si estuvieran en ‘La Resistencia’, la pareja también acabó hablando de dinero. Y es que, entre ‘Paquita Salas’, ‘La llamada’, ‘Operación Triunfo’ y demás proyectos profesionales, el conductor del programa dejó caer que estarían forrados de dinero. “Hemos tenido mucha inversión. Estamos sembrando para luego recoger”, explicó Calvo. Sobre cuál de los dos es más “gastón”, Calvo entonó el ‘mea culpa’, matizando que aun así su pareja es más espléndida a la hora de hacer regalos. ¿El último caprichito que se ha dado el miembro más derrochador de la pareja? Una cazadora de Gucci.