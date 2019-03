Nunca llegaremos a entender que los famosos se tiren los trastos a la cabeza unos a otros... ¡si están en el mismo barco! Pero uno no puede esperar que, por el hecho de ser famosos, todos se lleven bien. De hecho, uno de los famosos que más enemigos acumula es Kiko Matamoros, y ahora ha engrosado la lista con una más: ¡Alba Carrillo! La modelo se ha tomado como personal un 'meme' que el colaborador de 'Sálvame' colgó en su Instagram de Courtois con el juego infantil 'Tragabolas'... pero, por lo que sea, ella ha estallado y se la ha liado parda en su Stories...

No llegamos a entender en qué momento Alba creyó que esa foto iba por ella y su nuevo churri, cuando en realidad Kiko se refería, probablemente, a los 4 goles que le metió el Ajax al Real Madrid (equipo del que él es portero) hace unos días. No seremos nosotros los que determinemos si ahí había segundas intenciones, pero, por lo que parece, la Carrillo se lo ha tomado como algo personal, y ha utilizado su cuenta de Instagram para dedicarle algunas perlas: "Kiko Matamoros, ¿vas a ir a ver a Fonsi al hospital? ¿Vas a ir invitado a la boda de tu gran amigo Feliciano, con el que podrías escribir en conjunto un libro? ¿Vas a dejar de denigrar a la madre de tu hija por los platós? ¿Tienes solvencia económica suficiente para pagar las cenas a tu futura mujer, a la que llevas conociendo un mes, con el dinero que al parecer debes a Hacienda? ¿Sabes que Hacienda somos todos? ¿Piensas terminar la carrera que dices tener?", se pregunta la ex superviviente, lanzando un zasca tras otro al de 'Sálvame'.

La cosa, sin embargo, no terminaba ahí, y le soltaba otra retahíla de preguntas con muy mala baba...

No sabemos cómo acabará la historia porque Kiko Matamoros aún no ha respondido a estos ataques, pero está claro que Alba por su nuevo churri MA-TA, y que Kiko Matamoros, con lo suelta que tiene la lengua últimamente, la podría poner de vuelta y media, sobre todo si se confirma que ella se ha colado y lo de 'tragabolas' no iba por ella, sino por los goles que le colaron...