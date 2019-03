Belén Esteban conoce bien de cerca los estragos de la fibromialgia, la enfermedad que padece María José Campanario y que le ha hecho volver a ser ingresada en el hospital. La colaboradora de ‘Sálvame’, mientras abordaban el tema en el programa vespertino, tomó la palabra para sincerarse y confesar que su hermano Juan Pedro también padece esta cada vez más extendida enfermedad crónica. Aunque se registren diez veces más casos de mujeres que de hombres, la de Paracuellos recordó que es una dolencia que no entiende de sexo. “Yo no me voy a pronunciar sobre el tema del ingreso de María José, pero quiero decir que, igual que las mujeres la sufren, los hombres también”, señaló.

“Mi hermano el mayor ahora mismo está en silla de ruedas por esta enfermedad”, acabó confesando. Además, aprovechó para denunciar que la Seguridad Social no cubre el tratamiento (no existe una cura universalmente aceptada para la fibromialgia, ya que el cuadro clínico es muy extenso y variado). “Mi hermano lleva un mes y medio en una silla de ruedas. Solo pido que ojalá el día de mi boda pueda disfrutar de su hermana”, sentenció.

Al verla un tanto molesta, Paz Padilla le pidió que no se enfadara. “Yo no me enfado contigo ni con nadie. Te lo digo con la mano en el corazón y porque así lo siento, habré tenido con esta señora lo que haya tenido, pero espero, como siempre he dicho, que se recupere, por sus hijos y principalmente por ella… Es una enfermedad muy dura. Deseo de corazón que te recuperes, María José”, expuso Belén.

El pasado martes, 5 de marzo, saltaba la noticia de que la mujer de Jesulín de Ubrique volvía a ser hospitalizada por un nuevo brote de la enfermedad. El torero fue el encargado de llevar a su mujer al hospital de Villamartín, en Cádiz, donde fue ingresada. María José necesitó silla de ruedas nada más llegar al centro médico.

En los últimos meses, Campanario apenas se ha dejado ver en público. Su anterior ingreso fue el pasado mes de septiembre cuando permaneció ingresada más de una semana en el mismo hospital gaditano. En aquella ocasión, el brote de fibromialgia le afectó también al sueño, por lo que, al parecer, tuvo que permanecer en una habitación a oscuras, tranquila y sin ruidos. Después de ese ingreso, reapareció el pasado octubre para apoyar un acto solidario que tenía que ver con su enfermedad, una dolencia que sufre desde hace más de 13 años y que le está impidiendo llevar una vida normal.