Aurah Ruiz no es una persona feliz. Así de tajante ha sido ella misma en el 'preguntas y respuestas' que ha protagonizado en su canal de MTMad. La ex gran hermana VIP se ha sometido al 'tercer grado' de sus seguidores, y ha sido más sincera que nunca. Tampoco vamos a culparla por ello: su situación actual no es precisamente boyante entre los juicios contra su ex (Jesé Rodríguez), la delicada salud de su hijo o el varapalo que se llevó con Suso tras 'GH VIP 6'. De todo se sale, pero lo cierto es que Aurah, aunque va con buen paso, sigue yendo despacio...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

En su vídeo, Aurah también ha apuntado que no está abierta al amor, y le gustaría que alguien le diera una explicación a esa ruptura con Suso: "Yo todavía no lo sé", ha afirmado cuando le han preguntado por qué él cortó con ella tan rápido. Y su relación con su familia tampoco es la mejor: "Con mis padres y la mujer de mi padre es buena, pero con el resto de mi familia no tengo ninguna relación. No me hablo ni tengo contacto con ellos. Quizá alguna prima sí, pero con los demás no", ha señalado.

Mediaset

Para el padre de su hijo, el futbolista Jesé Rodríguez, también ha tenido unas palabras, pero lejos de echar leña al fuego a su guerra abierta, le ha abierto la puerta a una reconciliación: "Si me pidiera perdón sí le perdonaría. A veces hay que perdonar para sentirse liberado, y lo que cuenta es mi hijo. Creo que sería muy bueno para todos", decía por sorpresa. Pero añade: "Me duele que (mi hijo) no tenga la presencia de un padre porque él no quiera", y señala que lo que realmente desea es "que se arregle todo esto por el bien de Nyan y remar ambos en la misma dirección por la enfermedad de nuestro hijo".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Precisamente hablando de Nyan, ha revelado que antes de él iba a venir otro bebé, pero tuvo un aborto: "Antes de mi hijo me quedé embarazada del padre de mi hijo. Tenía un embarazo extrauterino y lo perdí, y al mes, cuando dije 'creo que no quiero ser madre', me quedé embarazada. Él estaba muy contento y yo estaba asustada... y al final tenía yo razón en estar asustada", ha apuntado con dureza, y ahora, claro, se niega a tener más hijos: "Si todo hubiera ido bien, me habría gustado ir a por la niña, pero ahora ni de broma".

Mediaset

También ha querido quitarse de encima esa fama de 'buscona' que algunas malas lenguas le han endosado, y ha afirmado que siempre ha trabajado, y que precisamente ahora es cuando considera importante el dinero: "Nunca ha sido tan importante como después de nacer mi hijo. Ahora lo considero importante, pero no por mí, sino para mantener a mi hijo en las mejores condiciones por su enfermedad", relataba, y es que, desde luego, si hay alguien que se merece que las cosas le salgan bien en la vida por una vez, es ella...