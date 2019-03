Después del espectáculo que protagonizaron, el pasado sábado durante el 'Deluxe', Kiko Matamoros y Makoke, el colaborador de 'Sálvame' ha vuelto a Telecinco para aclarar lo sucedido y enfrentarse a las opiniones de la audiencia y de sus propios compañeros. Antes de su intervención ha querido disculparse, tanto ante el público como a sus seres queridos: "Lo siento por la gente que me quiere y que se haya podido sentir defraudada por ese espectáculo bochornoso".

Respecto a las opiniones de sus compañeros, asegura que no va a dejar de entrar en guerras por tener muchas abiertas, ya que la propia Belén Esteban se mostraba confusa al no entender cómo podía seguir abriendo frentes con todo lo que tenía ya encima... "Tengo armas para atender a todos y a todo”, ha confesado su compañero. También ha querido responder a algún colaborador que se tomó con cierto humor que Kiko se sintiera defraudado con Makoke: “Me llamó muchísimo la atención que dije que lo que no perdonaba a Makoke es la deslealtad, y alguno de los colaboradores se rio de eso porque parece que un señor que ha confesado una infidelidad no tiene derecho a pedir lealtad”. Él tiene claro que "Makoke ha sido absolutamente desleal".

Pero hay algo que Kiko sigue sin perdonar, y es que cree que "a mi hija se la utiliza a conveniencia, cuando interesa hay que preservarla, y cuando no, enseñamos sus mensajes a dirección", dice como indirecta al gesto de Makoke del pasado sábado. "Tengo la sensación de haber hecho “el primo” defendiendo a Makoke todos estos años y de haber sido utilizado", confiesa el colaborador. Hasta asegura que "llegaría a demandar a Makoke si fuera necesario".

El que no ha tardado en opinar al respecto ha sido su hijo, Diego Matamoros, a quien parece haberle dado la razón respecto a Makoke tras desmentirle durante su guerra abierta. El joven asegura que su padre "ha sido un tonto que ha cedido y ha intentado tapar sus mentiras". Pero, ¿se siente ganador? Confiesa que "para mi esto no es que sea una victoria, aunque lo es, pero hemos perdido nosotros y ha ganado esta señora que nos ha echado de la vida de mi padre, que ha sido un necio".

"Se ha quedado sin casa, sin mujer y sin hijos, ahora tiene que recapacitar", asegura Diego, que ha arremetido duramente contra Makoke: "Ha dejado por los suelos a mi padre, es el momento de que la dejemos de lado. Quedan muchas cosas sucias por salir".

Sobre una reconciliación con su padre, parece tener claro que es imposible: "Entre mi padre y yo no creo que vaya a haber reconciliación, esto nos ha separado demasiado, él no me perdona muchas cosas". Además, cree que "es una falta de respeto que si ha abandonado a sus hijos diga que quiere tener otro". Y le pide que se "replantee la vida".

El defensor de la audiencia no ha dudado en asegurar que ni tiene ganas de responder, ya que "teniendo en el fondo algo de razón, la pierde, porque no sabe gestionar un discurso". "Hago la vida que me da la gana, soy feliz a mi manera con mis amigos, mi novia y mi gente", confiesa Kiko. "A este borrico le he cerrado las puertas, creo que con Diego ya es imposible, porque ha hecho de esto su 'modus vivendi".