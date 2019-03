Kiko Rivera e Irene Rosales continúan en la casa de Guadalix de la Sierra ajenos a todo lo que está pasando en el exterior. Lo cierto es que desde que el Dj abrió su corazón y contó su problema con las drogas, tiene cierto miedo por qué estarán pensando sus amigos y familiares. Una duda constante que está muy presente en su día a día en 'GH DÚO'. Lo que Kiko no sabe son los planes de su madre, Isabel Pantoja, que quiere convertirle en un ¡flamante entrenador de fútbol! Tal y como anunció Cristina Fernández en 'Espejo Público', la tonadillera le habría pagado la matrícula para convertirse en entrenador de fútbol profesional en el Centro Nacional de Formación de Entrenadores.

La intención de Isabel es que su "niño del alma" es que se aleje completamente del mundo de la noche, aunque siendo Dj lo vemos complicado...

Su hermano mayor, Francisco Rivera, es colaborador del programa de Susanna Griso, y en su última visita al espacio, le han preguntado por la posibilidad de que Kiko sea entrenador. Tenemos que decir que no lo ve muy claro: "Mi hermano es muy aficionado al fútbol y le encanta, pero de ahí a que sea entrenador… lo veo muy complicado", ha dicho sin pelos en la lengua.

Pero esto no es lo único que ha dicho. Fran ha seguido diciendo: "Siendo realistas, como algo para hacer es muy bonito porque algo aprenderá, pero de ahí a querer dedicarte profesionalmente al mundo del fútbol… ha escogido lo más difícil del mundo”. No sabemos si realmente lo piensa o echar por tierra esta idea es solo para fastidiar a la Pantoja, con la que sabemos que no se lleva demasiado bien...

Cuando Kiko contó sus problemas con las drogas, Fran le apoyó públicamente, aplaudiendo la actitud valiente del Dj: "Tiene mucho mérito yo personalmente no lo sé pero lo he vivido y salir de eso es muy duro. Muy valiente y que sirva para aquellos que están ahí dentro que salgan y un aplauso a mi hermano". Sin embargo, su hermano Cayetano prefirió mantenerse en un perfil bajo, como de costumbre, y no dio ninguna declaración.