Orgullosa de su Colombia natal, tierra a la que viaja siempre que puede con su hija Lola, fruto de su relación con el también actor Ernesto Alterio, la actriz, que en noviembre cumplió 42 años y estaba feliz con su chico, ha sido elegida para presentar la iniciativa que han puesto en marcha El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá para traer a nuestro país la gastronomía y moda colombianas. En la presentación, que tuvo lugar en Madrid, la protagonista de 'Ola de crímenes', 'Jefe' o 'Velvet' nos desveló que vuelve a estar soltera: su relación con el arquitecto Óliver Sancho ya es cosa del pasado. Han roto y ahora está disfrutando de esta nueva etapa de su vida, sin un hombre a su lado pero con el apoyo incondicional de su pequeña.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Guillermo Jimenez

No podías faltar a esta cita.

Pues sí, porque en Colombia tenemos una gastronomía y artesanía increíbles. Vengo de un país donde hay una belleza cautivadora. Las manos de las mujeres indígenas hacen maravillas con materiales naturales, y ahora en España van a tener la oportunidad de poder tenerlo.

¿Vas mucho a Colombia?

Voy mucho, unas dos o tres veces al año. Me fui de allí hace 19 años, pero he hecho una vida aquí y soy una enamorada de España, porque me han recibido con los brazos abiertos.

¿A tu hija Lola le gusta Colombia?

A Lola le encanta ir a Colombia.

¿Te irías allí a vivir?

En estos momentos de mi vida no, porque me gusta la posibilidad de ir y venir. Me gusta mucho vivir en España. Este país me ha querido mucho y cada vez que vuelvo a Madrid pienso que es una suerte vivir en una ciudad tan maravillosa.

Juana Acosta lució un conjunto de El Corte Inglés, zapatos de Úrsula Mascaró, bolso de Armani y pendientes vintage de Valentino. Guillermo Jimenez

Igual cuando te jubiles…

Eso sí. Igual algún día vuelvo a vivir en mi tierra. Pero, como voy tanto, no la añoro.

¿A Lola le tira la interpretación?

Es ahora cuando empieza a decir que quiere ser actriz. La verdad es que le viene de familia. Lo que no me gustaría es que trabaje antes de que sea mayor de edad, y ahora solo tiene 12 años.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Cómo lleva la etapa de la adolescencia?

Está entrando. Lo lleva bien. Mi hija tiene muy buen temperamento, pero ya empiezo a ver el ramalazo de la adolescencia en algunas contestaciones. Pero es una niña increíble.

¿Qué diferencia hay entre la mujer española y la colombiana?

La española es más seca y directa, la colombiana da más vueltas y es algo más amorosa.

¿Es más fácil conquistar al hombre español o al colombiano?

A un colombiano. Bueno, mejor dicho, te conquista antes el hombre colombiano.

Pues a ti te han conquistado los españoles, ¿sigues enamorada?

Estoy bien y sola.

Guillermo Jimenez

¿Has roto con Óliver?

Sí. Después de tener una relación tan larga con el padre de mi hija, ahora lo que me corresponde es estar sola.

Pero después de Ernesto estuviste con Óliver...

Sí, tuvimos una relación. Pero ahora estoy sola y bien.

¿Y ahora qué buscas un colombiano o un español?

De momento no busco nada. Busco ser feliz

El 8 de marzo se ha celebrado el Día de la Mujer y una de las reivindicaciones es la igualdad de sueldo, ¿eso pasa en el mundo de la interpretación?

Claro que pasa.

Se quedó en un amor de verano

Agencias

El pasado verano descubrimos que Juana Acosta volvía a tener el corazón ocupado tras su ruptura con el padre de su hija, Ernesto Alterio. El afortunado era Óliver Sancho, un arquitecto que hacía volver a sonreír a la actriz colombiana. Ahora, Juana confirma el final de esta relación y dice que quiere estar sola por un tiempo porque ha estado mucho emparejada. Juana se lleva de maravilla con el padre de Lola, de 12 años, y dice que siempre le va a querer aunque ya no tengan ninguna relación sentimental.