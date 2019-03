Con 23 años, la modelo Sandra Gago tiene decidido casarse con el hombre de su vida, que no es otro que el tenista Feliciano López, ex marido de la también modelo, Alba Carrillo. Desde que se conocieron, la madrileña no se ha separado del deportista y le acompaña a todos los torneos en los que participa. El último ha sido en México y, de hecho, Sandra volvió a España sólo por unas horas para presentar el nuevo Range Rover Evoque versión MildHybrid. En el acto pudimos hablar con ella sobre cómo está su relación con Feliciano y de cómo van los preparativos de la boda. Aunque no nos ha revelado la fecha, parece que todo va viento en popa y que no darán exclusiva.

De este Evoque te gusta...

Además de la estética, la conducción y la seguridad, que es híbrido y tiene la etiqueta Eco y puedes aparcar en cualquier zona de Madrid.

¿Conduces bien?

Sí, y conduzco mejor que Feliciano. Me han puesto alguna multa, pero todas de aparcamiento porque se me olvida poner el papelito.

Vemos ese anillo de compromiso que te ha regalado Feliciano, ¿no te lo pensaste?

No, porque cuando estás a gusto con una persona, es un paso más en la relación. No creo que esté renunciando a nada.



¿Tu familia no te ha dicho nada?

Mis padres están felices de verme feliz. Han conectado muy bien con Feli.

¿La diferencia de edad no te importa?

No, de hecho he tenido parejas mayores que yo. Nunca le he dado importancia a que nos llevemos 14 años.

Tiene fama de mujeriego...

Si desconfiara, no me casaría con él. Confío ciegamente en él. Me fío de la persona que conozco, no de lo que dicen otras personas en los medios.

¿Cómo va a ser la boda?

Todavía no tenemos fecha. Depende del trabajo de Feli. De momento, sólo quiero que el vestido sea sencillo. Será bodorrio, pero no habrá exclusiva.

¿Feliciano ha pedido la nulidad eclesiástica?

No la ha pedido. Lo más importante el día de nuestra boda es que estemos rodeados de la gente que nos quiere.

Vivís en la misma casa que Feli y Alba, ¿has cambiado el colchón, como Pedro Sánchez en La Moncloa?

No he tenido tiempo todavía porque estamos viajando todo el día. Cuando se retire, pensaremos si nos mudamos.

¿Qué piensas de Alba?

No la conozco. No le quiero dar importancia a lo que dice. No me corresponde hablar a mí.

Catorce años de diferencia entre Feliciano y Sandra

