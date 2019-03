Makoke y la nueva churri de Kiko Matamoros están hartas la una de la otra... y todavía ni siquiera se conocen. El colaborador de 'Sálvame' no ha tardado ni medio año en buscarle una sustituta a la rubia, con la que ha compartido 20 años de su vida, y claro, eso al final termina escociendo. Makoke fue la que abrió la veda en 'Sálvame' al hablar de esta nueva relación, y aunque desde el principio dejaba claro que le daba igual, y que incluso se lo regalaba, Cristina ha entrado al trapo para defender al hombre que ocupa ahora su corazón... y claro, se ha liado: Cristina le ha mandado varias pullas a través de una entrevista en la revista 'Lecturas' mientras que Makoke ha hecho lo mismo en 'Sálvame'... y en esta guerra nosotros ya no vemos el final en el horizonte. ¡Menudos dardos envenenados...!

Los dardos de Makoke:

- "Ella no se parece en nada a mí. A Kiko no le pega, no es su tipo de mujer. Él ni está enamorado ni es feliz".



- "Los hombres como Kiko no cambian. A Cristina se lo regalo".

- "Él me dijo en un mensaje: 'A ésta la mando para Albacete en un mes'".

- "No sé a qué acuerdo ha llegado con ella: que se aman locamente, que todo ha sido de verdad… Entonces, ¿por qué a la media hora me dice 'qué coño me voy yo a casar'?"

- "Kiko tenía unos valores que ahora no veo. No lo reconozco con estas mujeres, Cristina o Sofía Suescun. Con ellas está a gusto porque hace lo que le da la gana".

Las pullas de Cristina:

- "Ella es prepotente, está celosa y despechada. Cuando yo movía el culito hace 20 años, ella llevaba 10 años moviendo la bolita (en Telecupón)".

- "Kiko ya no siente nada por ella. Makoke estaba contenta porque creía que habíamos roto y quería hacer las paces con él".

- "Quizás no soy tan fotogénica como ella, pero no tengo nada que envidiarle. Estoy estudiando y me menosprecia. Ella tampoco es catedrática…".

- "Kiko no siente nada por Makoke. Nos vamos a casar. La iniciativa la ha tomado él, y yo encantada".

- Por las noches salgo lo justo y cuido mi salud. Tengo entendido que ella no se cuida tanto".

