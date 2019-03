Carla Pereyra está estupenda. La modelo argentina dio a luz a su segunda hija, Valentina, el 11 de febrero y ya ha recuperado la figura. Carla Pereyra todavía no sabe cuándo se casará con Diego Simeone, pero luce el anillo de pedida muy ilusionada y, sobre todo, enamorada del padre de sus hijas. Enamorada también del arte, no se quiso perder la fiesta que celebró el champán Ruinart en la madrileña Galería Marlborough. "Tuve una galería pero ya no la tengo. Ahora estoy comprando porque me encanta. A Diego también. Siempre que compramos nos complementamos aunque tengamos estilos diferentes, yo soy más vanguardista" comentó.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gema Checa HEARST

Carla, ¿Cuál es el secreto para estar así sólo quince días después de ser madre?

El secreto es haberme mantenido bien en el embarazo, que ha sido muy bueno: no cogí mucho peso como con Francesca. Además, el parto fue natural y dar el pecho es fundamental, porque es lo que nos hace a las mujeres recuperarnos antes.

¿Cuánto engordaste?

Muy poquito, casi nueve kilos.

¿Cómo fue el parto?

Muy rápido. Estuvo Diego conmigo, porque recibir a un hijo es un momento bonito de la pareja. Creo que duró quince minutos.

¿Varían las emociones en la segunda maternidad?

Me pasé el parto llorando. Por ejemplo, me emocionaba pensar que Francesca iba a ser la única hija. Al final es un hijo, una vida nueva y es todo distinto. Te adaptas al bebé, pero no puedes dejar a la otra hija. Te repartes y sientes que eres mala madre. Hay que equilibrar las emociones.

Gema Checa HEARST

¿Y cómo ha recibido Francesca a su hermanita?

Fenomenal. Nos ha sorprendido porque tiene un amor enorme hacia su hermana y se agradece porque me hace la vida más fácil. Es una hermana mayor estupenda. Se acerca mucho a ella y le quiere hasta cambiar el pañal, es como su muñeca.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Cómo es Valentina?

Es tranquila, y no me lo esperaba. Dormimos bien por la noche y come cada tres horas, como cualquier bebé. Parecidos físicos todavía no le hemos sacado porque es muy bebé.

Es muy pronto para hacer esta pregunta, pero ¿os plantáis con dos?

Yo ya me planto. Dos hijos y una boda son ya muchas cosas. A mí me gusta vivir bien y acompañar a Diego a los partidos, y con tres no me veo...

¿No te apetece tener un varón?

No. Diego ya tiene tres varones, que aunque no sean mis hijos se han adaptado muy bien a la familia. Tengo una relación estupenda con ellos.

Con sólo nueve días la llevaste al campo...

Es una niña muy buena y me animé porque era un partido importante, aunque Diego dijera que estaba loca. Hay que arriesgarse un poquito.

Supongo que a Diego se le cae la baba con Valentina...

Sí. Ya tiene experiencia, porque es su quinto hijo.

Gema Checa HEARST

¿Cómo van los preparativos para la boda?

Muy mal, por el nacimiento de la peque. Lo he tenido que aparcar. Ya llegará el momento en el que me siente y le pondremos fecha, eso sí, quiero que sea en verano. Pero ni sabemos si va a ser este año. Porque, además, este verano seguiré dándole el pecho a Valentina y no es plan. Ya iré informando.

¿Tienes claro el vestido?

No, quiero que sea romántico y a lo mejor un blanco marfil. Si no te vistes romántica y cursi ese día, ¿cuándo lo vas a hacer? Tengo un par de diseñadores que me gustan, uno español y otro extranjero. El vestido es tan importante que creo que la boda irá acorde con él.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿La boda será en España o en Argentina?

En Argentina no creo, puede que sea en España o Europa. Fue una sorpresa muy bonita que me pidiera matrimonio, pero es que nunca me había planteado mi boda. Sólo quiero que sea una boda con poca gente, con los que hayan vivido nuestro noviazgo.

¿Cómo fue la pedida? Porque ¡vaya pedrusco que te ha regalado!

No fue de rodillas porque no le pega a Diego. Fue muy bonita e íntima. Y el anillo del que tanto han hablado es de Cartier y no cuesta 5.000 euros, como se ha dicho.

¿Tú le has regalado algo?

Una hija sana, que es el mejor regalo que le puedo hacer.

¿Viajarás pronto con la peque a Argentina?

Sí, iremos para que conozca a los abuelos paternos, porque ahora vienen sus hermanos a conocerla. Mis padres están aquí conmigo para echarme una mano.

La mejor fan de 'El Cholo' Simeone

Instagram

Instagram

Como buena argentina, es forofa del fútbol y no se pierde un partido del equipo de su chico, el Atlético de Madrid. Sólo nueve días después del nacimiento de su segunda hija, cogió a Francesca y Valentina y se las llevó al Wanda a ver jugar al equipo de papá, Diego, ‘El Cholo’, Simeone. “Me animé porque era un partido importante, aunque Diego dijera que estaba loca”.