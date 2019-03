Ambrosias de España, preparaos, porque puede ser vuestro momento. 'GH DÚO' os está buscando... El 'reality' ha abierto una especie de 'casting' haciendo un llamamiento a todas las Ambrosias para encontrar a la mujer dispuesta a subir hasta Guadalix de la Sierra para tener una cita con el concursante. Así que, cualquier mujer mayor de edad y de nombre Ambrosia que quiera conocer al joven podrá participar escribiendo un tuit con el hashtag #TuAmbrosiaSoyYo.

¡Chicas, Ambrosias, estáis en busca y captura por el programa de Telecinco! Eso sí, puede que la tarea les cueste más de lo que creen... Y es que el propio programa hacía, hace unos días una investigación en la que descubría que en nuestro país hay alrededor de unas 500 mujeres con dicho nombre, y cuya edad media ronda los 70 años.

Ambrosias de España. Os buscamos. Escribe un tuit con el hashtag #TuAmbrosiaSoyYo si quieres una cita con Antonio en la casa #GHDÚOGala10 pic.twitter.com/usbIUAXRIA — Gran Hermano (@ghoficial) March 7, 2019

Ambrosia se ha convertido en la 'comidilla' del 'reality después de que Candela, ex de Antonio, acudiera a la casa a echarle en cara al concursante que había tenido una amante de dicho nombre. Él se lo tomó a broma, al igual que sus compañeros y el propio presentador, que no tardaba en preguntarse cuántas mujeres en España llevaban este nombre. Así el programa no ha dudado en ponerse en marcha para descubrirlo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estrenó hace un par de años una herramienta interactiva según la cual puedes ver cuántas personas se llaman como tú en España. Y el resultado es que hay 503 mujeres que responden a este nombre, su edad media es de 72’7 años y las puedes encontrar por todo el país.



Y todo esto por una CONFUSIÓN de Candela, porque la supuesta amante de Antonio no era Ambrossia, si no Apolonia Lapiedra. Y ahora la confusión se ha convertido en una bromita... Y la bromita, desde luego, está cogiendo forma. Tanto que igual Antonio se sorprende al recibir la dulce visita de una completa desconocida, de nombre Ambrosia... Y se puede rayar muchísimo al pensar que fuera estamos creyendo que se han liado en el pasado cuando él no tendrá ni idea de quién es. ¡Ojalá encuentren a Ambrosia!