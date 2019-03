Sabíamos que el último movimiento de Ylenia en 'GH DÚO' traería cola. La de Benidorm se enrolló con Antonio Tejado a las puertas de su expulsión y muchos lo tomaron como una estrategia para no ser la expulsada, pero a penas le sirvió para ganarse aún más detractores. Aunque ya parece haber quedado claro a todos que no fue un montaje, si no una consecuencia del desmadre de fiesta, los colaboradores de 'Sálvame' siguen hablando al respecto, y si hay alguien que sabe de 'realities' esa es Miriam Saavedra, así que no podía callarse.

"Es una chica auténtica, pero sus meteduras de pata han sido constantes", declaraba Miriam en contra de Ylenia, "y me ha parecido que su mayor sentencia ha sido liarse con Tejado", sentenciaba.

Sus compañeros no tardaron en reprochar que ella, en 'GH VIP', "te pusiste contenta y querías con Asraf". Algo que ella ha negado en rotundo: "Era mi cama, en plan de amigos. Era imposible que yo hubiese querido algo porque yo sabía muy bien que él no era mi tipo y sabía de qué pie cojeaba. Quería primero con Chabelita, con Techi y conmigo", aclaraba la colaboradora.

Pero entonces Mila ha estallado en su contra: "Me niego a que se crucifique a Ylenia porque en una fiesta en GH a ella le apetezca tontear, está en su derecho, y menos que lo digas tú".

Pero la cosa no ha quedado aquí, Miriam seguía en sus trece y explicaba que no había entendido la actitud de Ylenia cuando ella fue la primera que llamó a María Jesús "calientabragas" por hacer lo mismo. Y entonces ha estallado la bomba. Mila, que ha mal interpretado el comentario de Miriam, ha sacado las garras: "Nosotras no calentamos nada, hacemos lo que nos da la gana", tachando a Miriam de utilizar un lenguaje sexista cuando ella solo reproducía las palabras de otra concursante.



La propia Miriam ha querido dejarlo claro a través de sus redes sociales: "Os recuerdo que yo transmití las palabras desafortunadas de una concursante hacia otra , estoy completamente a favor de la libertad que tenemos como personas para hacer de nuestras vidas y cuerpo lo que se nos da la gana, lo que no podemos hacer es juzgar teniendo rabo de paja".