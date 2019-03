El momento más emotivo de Jenni (MyHyV): Conoce a su hermana biológica en 'Volverte a ver'

Detrás de Jenni 'tronista' se escondía una joven con una historia dura. Así lo contaba Toñi Moreno este fin de semana, cuando decidió acudir a 'Volverte a ver' para sorprender a una de las jóvenes de 'MyHyV', programa que conduce desde que intercambiara su puesto con Emma García. “Jenni tiene una historia personal muy dura, es una persona que se ha hecho a sí misma y que se ha criado con el cariño de personas que no son de su sangre, no ha tenido a su madre”, contaba Toñi. Jenni tiene una hermana a la que no conocía, y estar con ella era el sueño de su vida. Es por eso que el programa de Telecinco se puso manos a la obra para encontrarla.

Se trata de Ingrid, una joven con la que comparte madre pese a que ninguna de las dos se crió con ella. Ingrid vive en Brasil, pero no ha dudado en coger un avión para conocer a su hermana pequeña, y ha regalado al programa uno de los momentos más emotivos. Jenni no conseguía reconocer a su hermana a través de la pantalla hasta que el presentador le preguntaba si sus ojos le recordaban a alguien, entonces estallaba en un "no puede ser", entre lágrimas.

"Tenía muchas ganas de conocer a mi hermana, hemos hablado en alguna ocasión", confesaba Jenni. Se conocieron a través de las redes sociales hace unos seis años, pero su contacto no ha sido demasiado a menudo ni habían podido verse en persona hasta ahora.

Ingrid quiso lanzar un emotivo mensaje a Jenni: "Estoy muy emocionada, siempre he querido venir a conocerte, tú sabes que para mi siempre fue un sueño, pero nunca pude. Quiero que sepas que siempre he querido tener una hermana, ejercer de hermana mayor y te he echado mucho de menos", decía ante la emoción de Jenni. "Siento mucho todo el tiempo que no he podido ejercer de hermana y darte los consejos que las hermanas mayores tienen que dar a las pequeñas".

Pero este encuentro tuvo lugar gracias a una persona muy especial que Jenni no sabía, y era nada más y nada menos que Toñi Moreno. La presentadora ha cogido muchísimo cariño a Jenni y quiso sorprenderla.

Su sorpresa al descubrir que era la presentadora quien estaba detrás de su sorpresa no pudo ser mayor, y rompió a llorar. "Eres tan buena, qué fuerte Toñi", le decía. “No te puedo estar más agradecida, eres maravillosa”.



Toñi también tuvo palabras de cariño para la joven: "Te mereces encontrar a un chico que te trate como lo que eres, una princesa, y que te haga feliz. Pero tú buscas el amor en general, aquí tienes a tu familia. Yo solo quiero darte las gracias porque aprendo tanto de ti y del resto de los chicos...".