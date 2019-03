Cinco de los ex tronistas más carismáticos de la historia de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ han hecho las maletas y han puesto rumbo a Tailandia para recorrer los mejores destinos y hasta las fiestas más salvajes. Steisy, Labrador, Oriana, Barranco y Violeta son los nombres que se han sumado a este 'reality' de Mtmad, el salseo está asegurado... La cosa no había hecho más que empezar cuando se ha unido bronca y lágrimas, aunque con distintos protagonistas.

En el último capítulo de 'Crazy Trip Tailandia', Barranco y Violeta (fueron tronista y pretendienta, respectivamente, y hasta compañeros de casa), se enzarzaban en una absurda disputa que no venía a cuento por trapos sucios del pasado, cuando de repente, Oriana, se echaba a llorar. Pero, ¿qué le pasa a la chica 'reality'? Pues que el amor... No va como le gustaría.

Verlos así ha sacado la vena sensible de Oriana, recordandole episodios complicados de su vida amorosa: "En la escala de importancia, para mi el amor es un 10, y yo entrego un 10, y de satisfacción solo tengo un 5".

"No estoy siendo feliz en ese aspecto de mi vida, y me encantaría poder serlo porque lo doy todo pero por un motivo u otro no salen las cosas como me gustaría". "Mi felicidad no debería depender de nadie, pero llevo una rachita que estoy hasta los cojones...No paro de estar jodida", se lamentaba.

"Necesitas cariño extra, cuando alguien está mal no necesita un abrazo, necesita cinco, y hasta que te los den y te canses de eso, no estarás bien", le aconsejaba Labrador. "Tienes todo para estar bien pero le das vueltas a algo que no tiene sentido, tienes que recordar quien eres para salir del bucle".

"Este viaje me va a venir bien para aclararme al 100%", zanjaba Oriana. "Me tengo que dar cuenta de realmente lo que quiero y me gustaría recibir, ahora puedo desconectar", confesaba.