Eva Isanta cuenta cómo está siendo su experiencia en el programa Got Talent. ¿Cómo será Risto Mejide como compañero de trabajo? La actriz de 'La que se avecina' responde en el vídeo cómo es el jurado más temido del programa de talentos. Eva ha comentado que ha sido un gran cambio para ella, pues está descubriendo mucho sobre el mundo del espectáculo y despertando muchas emociones nuevas en su vida. Eso sí, dice que ahora se ha tenido que ir endureciendo un poco, pues al principio no sabía filtrar. Respecto a Risto Mejide sólo tiene palabras de admiración para él, pues lo considera un muy buen compañero y una persona muy inteligente. Aunque no cree que la paternidad le haya ablandado cree que es una persona muy sensible, pero de siempre. "Tiene la capacidad de ver la realidad de otra manera", es la gran característica que define a Risto Mejide según Eva Isanta.

