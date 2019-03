María José Galera, hundida: En paro, sin dinero, y enfrentada a su familia

María José Galera atraviesa el que podría ser, sin duda, el peor momento de su vida. La ex gran hermana se ha quedado en paro, no tiene dinero, y está enfrentada con su familia. Se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para hablar de su situación y parece totalmente devastada... Asegura que ha tenido que irse a vivir con su hija, algo que le incomoda totalmente porque "siento que estoy invadiendo su terreno, su intimidad", y es que "lo normal es que tu hijo viva contigo, no al revés", confiesa.

Y aunque no se habla con sus padres desde hace un año, asegura que "estoy intentando arreglar las cosas con mi familia, les he pedido perdón, defendí a la que era mi pareja por encima de ellos", asegura. "Hablé muy mal a mi madre, eso fue lo peor", ha confesado emocionada.

Su último trabajo consistía en vender coches, algo que le encantaba y es que asegura que "me encanta la atención al cliente". Ahora, que busca una nueva profesión, tiene claro que tendría que haber ahorrado un poco más, aunque no se arrepiente porque "lo he gastado siempre en mi familia".

Asegura que en su cuenta corriente no tiene "nada", pero se mantiene gracias a las ayudas sociales. Además, "tengo deudas y tengo que ayudar a mi hija".

No ha podido evitar emocionarse al hablar de su madre, que está enfadada con ella desde hace tiempo y ella intenta, a toda costa, que se produzca una reconciliación. Por eso ha querido lanzarle un mensaje en directo: "Como una madre no hay nada, ella sabe que la adoro... Te quiero, te necesito, te amo con locura mamá".

Seguro que ese mensaje llega a su madre y pronto María José Galera puede presumir de volver a tener una relación idílica madre-hija.