"Estaba enterrado y se ha despertado todo", con estas palabras comenzaba Paz Guerra, madre de Alejandro Albalá, su última intervención en 'Sábado Deluxe'. La madre del joven ha sido testigo, esta semana, de cómo su ex marido y padre de su hijo acudía al cumpleaños de Albertito, el hijo de Chabelita y Alberto Isla, y dedicaba unas dolorosas palabras a su hijo Albalá. "Mi hijo tiene por donde callar, porque donde está es gracias a ella, vamos a mirar el reality, que no somos tontos ninguno", confesaba José Manuel a la salida de la celebración. Unas palabras que han hecho daño a Paz y que asegura han removido todo el pasado. "No me ha sorprendido que aparezca en el cumpleaños, es capaz de cualquier cosa", aseguraba Paz.

"Me ha hecho daño, me tocó enterrar muchas cosas, las tengo enterradas, me ha dolido mucho la traición que ha hecho a mi hijo. No porque haya ido al cumpleaños de este niño... No ha ido ni al cumpleaños de sus hijos y ahora va a ir al del nieto de esta mujer Pantoja. Pero bueno oye que decida, pero me ha sorprendido mucho por las declaraciones que ha hecho, me parece que un padre si es padre podría evitar ciertos comentarios", declaraba la madre de Alejandro. Algo que no entiende es que se posicione con su ex nuera antes que con su hijo "sabiendo lo que esta niña ha dicho por debajo en contra de Alejandro".

Y mientras José Manuel aseguraba que su asistencia al cumpleaños "es totalmente normal, yo he sido abuelo de ese niño durante cuatro años. Lo queremos mucho igual que a Isa". Y confesaba, además, que "Isa viene a mi casa todavía", Paz asegura que desconocían completamente esta buena relación entre Chabelita y él, ni si quiera Alejandro es consciente, aunque su padre asegure que sí.

"Creo que mi ex marido es capaz de pasar de sus hijos por conocer a tu tía", le confesaba Paz a Anabel, que también estuvo presente en el cumpleaños y pudo conocer a José Manuel, "no pinta nada este señor…". Además, mientras muchos no entienden cómo Chabelita pudo invitarle cuando el propio José Manuel traicionó su confianza grabando imágenes de la familia en eventos privados, Paz cree que "la intención de ella es una provocación por parte de los dos, un 'me llevo bien con él y contigo no', y me da la sensación de que a lo mejor Isa busque un acercamiento con Alejandro. Es que no lo puedo comprender".

Su historia personal, parece que es bastante dura: "Hace más de veinte años que no tengo relación con él. Nos separamos, yo me fui de la casa. Me fui con mis dos hijos y una maleta a empezar mi vida de cero", contaba Guerra. "Una convivencia difícil y te separas. Cuando te separas es porque no te entiendes".

Asegura que José Manuel desapareció del mapa hasta que llegó Chabelita a la vida de Alejandro, después de años sin saber de sus hijos. "Pienso que él busca un protagonismo aquí que mi hijo no le ha querido dar, he sido yo la defensora en el reality, y entonces él busca la manera de tener un protagonismo".