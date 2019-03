La guerra entre Antonio Tejado y Candela Acevedo no ha acabado por mucho que sus caminos se hayan separado. Mientras él sigue dentro de la casa de Guadalix, ella, desde fuera, se está encargando de 'acabar' con su concurso. La ex del concursante está haciendo todo lo posible por echar a Tejado de 'GH DÚO', ya que es uno de los nominados de la semana, y para ello está haciendo campaña en redes sociales con mensajes como este: "La familia de Antonio tienen mucho dinero y poder, ellos están votando en secreto para sacar al que consideran el rival tan fácil de echar, en este caso Juan Miguel. No podemos permitir que se siga premiando a este señor, sus actitudes y comportamientos que son inaceptables. Podemos deshacernos de él de una vez por todas". Unas palabras que, aunque asegura no ha escrito ella, se ha encargado de compartir en sus perfiles sociales.

Este fin de semana, en su intervención en 'Sábado Deluxe', los colaboradores no han dudado en preguntarle cómo es capaz de pedir la expulsión de "una persona que te ha dado la mano para entrar en el concurso y para que estés aquí y que te ha apoyado". Candela, en su defensa, quiso atacar a María José, la madre de Antonio, diciendo que "el dinero que gana en la gala lo va a invertir en votos".

"Familia con dinero no, familia muy trabajadora, es muy triste y muy duro. Ella ha vivido tres años con mi hijo que no le ha faltado de nada, por toda mi familia, ha sido querida y como una hija más", aseguraba María José. Y entonces ha soltado la BOMBA: "Ha entrado de la mano de mi hijo, que mi hijo se ha quitado caché del suyo para darle a ella, y eso no lo sabe nadie".

"Además no lo dudó ni un segundo, Antonio es así… Y que desde el minuto uno se alegra deseando que salga a la calle… Cuando ella está nominada mi hijo sí le apoya. Mi hijo tendrá mil faltas, pero vamos a valorarlo como concursante. Para mi hijo es un trabajo y tiene dos hijos que mantener. Comprometerse ya hasta con la familia, es muy duro. Que su padre está reventado de trabajar toda la vida, no he hablado de tu padre y tu madre", trataba de zanjar María José en un estado de nervios.



"¿Sabéis lo doloroso que es estar en plató y que veas a la persona que ha estado con tu hijo que le ha dado todo, con alegría aplaudir…?", se lamentaba la madre de Tejado.



Candela quiso dar sus motivos por los que quiere ver fuera a Antonio: "Quiero que salga porque no se ha comportado conmigo dentro de la casa, me dice que me quiere, me ama, y al segundo día tontea con Sofía, María Jesús e Ylenia… A mi duele cuando se está liando con otra chica. Me duele ver a mi ex novio como se lía con otra persona... Estoy mal por dentro".