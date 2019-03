El calorcito ha llegado a la casa de 'GH DÚO' y no solo para descansar en el jardín... Los habitantes de la casa están más animados que nunca y con la sangre alterada. Si hace unos días veíamos a Antonio Tejado bailar en calzoncillos recordando a su amiga Ylenia, ahora son Alejandro Albalá y Sofía los que están 'revolucionados'. La pareja, diga lo que diga, no ha pasado página, ninguno de los dos, y su comportamiento de los últimos días así lo demuestra.

Aunque Sofía se empeñe en decir que no está enamorada de Alejandro, sus miradas la delatan. La concursante no ha parado de intentar acercarse a su ex, recibir sus abrazos, sus mimitos... ¡Como dos auténticos tortolitos!

Eso sí, no faltan los que creen que esto no es más que una estrategia de Sofía, que pretende llevarse el maletín a costa de jugar con Alejandro...

El tonteo entre ellos es constante y evidente, y sus juegos denotan incluso cierta tensión sexual... Las miradas y sus continuos acercamientos denotan una posible reconciliación a pesar de haber cortado definitivamente hace unos días.

En un momento, entre juegos, bromas, miradas y risas, Sofía le ha preguntado a Alejandro: “¿me regalas esto?” señalando el pantalón de Albalá. Él le ha contestado que sí. Y ella le ha vuelto a preguntar: “¿Y esto?”, tocando el pecho del chico (haciendo referencia a lo que hay debajo, su corazón). “También, lo que quieras”, contestaba él rotundamente. ¡Pero qué tiernos!

Y esto no es todo, según el propio programa, ella le habría invitado a dormir en la suite de la casa (ella, al ser inmune, es la habitante de dicha estancia). ¿Seremos testigo de cómo retoman su relación? Desde luego ganas parece que no faltan...

Además, como el propio Albalá ha confesado y ella misma le ha dado la razón, "solo la aguanta él". (Es bromi, Sofía, como diría Ylenia).