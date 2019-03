"¿Y el anillo pa' cuando?", se preguntaba Jennifer López en uno de sus temas más conocidos. Pues ya está aquí. El anillo ha llegado, y es que la cantante estaba deseando pasar por el altar con su chico, porque "me tratas como una princesa, me das lo que pido. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada, te pongo un trece de diez cuando estamos en la cama", y es que JLo "nunca había sentido algo tan grande... Me has dado tanto que he estado pensando: Ya lo tengo todo, pero ¿Y el anillo pa' cuándo?". Unas palabras que además de ser el temazo del verano, se convirtieron en una clara indirecta para Álex Rodríguez. Y parece que él siente lo mismo, así que no ha podido aguantar más, ¡y le ha pedido que se case con él!

Y este es el esperado anillo... El impresionante y esperado anillo.

"Ella dijo sí", comenta Álex junto a una tierna imagen en la que coge la mano de su chica luciendo la impresionante joya. La instantánea la han compartido ambos en sus redes sociales, donde ya todos sus seguidores se han volcado felicitando a la pareja. Ella se ha limitado a compartir la fotografía junto a un montón de corazones que demuestran cómo se encuentra ahora mismo tras la feliz noticia.

"Es el anillo más bonito que he visto", "impresionante", "enhorabuena, maravilloso anillo", son algunos de los comentarios que han recibido en una instantánea que en menos de 24 horas ha logrado más de 4.582.310 'me gusta'. No han faltado rostros conocidos, como Naomi Campbell, Heidi Klum, las Kardashian... Y una muy especial, la de Ellen DeGeneres. La presentadora es una gran amiga de JLo y no ha dudado en comentar: "Sí, seré la dama de honor", en la fotografía donde curiosamente Jennifer la ha etiquetado sobre el anillo.

Una petición que se ha producido justo cuando la pareja disfrutaba de unos increíbles días en el mismísimo paraíso, desde donde él no ha dudado en presumir de la increíble mujer que tiene a su lado con un vídeo en el que Jennifer baila de forma muy sexy ante la canción 'Mía'.

Sellarán su amor después de 2 años de relación y numerosas muestras de amor por parte de ambos en las redes sociales y en cualquier alfombra roja.