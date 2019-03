El pasado mes de agosto, Shaila Dúrcal vivió una de las experiencias más traumáticas de su vida cuando, en un accidente doméstico durante una mudanza, perdió la falange del dedo índice de la mano derecha, un desagradable contratiempo que ha marcado de lleno a la artista. Sin embargo, poco a poco, la hija de Rocío Dúrcal ha hecho frente a sus miedos y, tras más de un año de ausencia, ha recuperado su vida pública y regresado de nuevo a nuestro país para recibir un premio muy especial para ella. Shaila, rodeada de amigos, acaba de recibir el premio ‘Máximo Orgullo Hispano’ que otorga la Asociación Internacional de Prensa de Las Vegas.

Gtres

En un acto celebrado en Madrid, al que acudieron otros rostros conocidos, Shaila se mostró pletórica y muy emocionada al ser reconocida como uno de los máximos exponentes de la música hispana en todo el mundo, incluido Estados Unidos. La joven, que acaba de terminar una gira por el país norteamericano, recogió llena de orgullo un diploma y un trofeo.

Esta reaparición pública llamó especialmente la atención debido a que decidió aparecer sin el guante con el que venía ocultando las secuelas del accidente en sus últimos conciertos. Aunque no es la primera vez que enseña la extremidad amputada, sí que destaca la normalidad con la que lo ha hecho ahora, dejando constancia que cada vez tiene menos pudor de mostrar las secuelas en su mano.

Gtres

Pese a todo, ese mismo día apareció en el programa ‘Viva la vida’ para hacer balance de todo lo que le ha pasado en el último año, mostrándose reticente a la hora de hablar del accidente. De hecho, se pasó todo el tiempo intentando cubrir la mano accidentada con la otra. Ante la insistencia de Emma García para conocer más datos sobre el misterioso accidente, del que poco se sabe, Shaila se mostró tajante: "Mira, no me gusta hablar de ello, fue una estupidez mía, y ya tengo que vivir yo con ello y no me apetece hablar de eso en sí. Lo importante es que podría haber sido peor". Eso sí, destacó que gracias a eso ha logrado dejar de fumar: “No hay mal que por bien no venga".