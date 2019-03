Si la ex gran hermana Raquel Morillas pone un circo, le crecen los enanos. Ahora ha sido su novia, Noah, la que ha tenido que pasar por el hospital después de un incidente con una operación. Hace tan sólo unos días, la joven se sometía a una extracción de una de sus muelas, pero, aunque la intervención parece que sí fue como debía, ha sido el postoperatorio lo que no ha ido precisamente sobre ruedas, porque sólo unos días después ¡tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Realmente, lo he pasado mal, mal…", reconocía Noah en un vídeo que Raquel subió a su canal de YouTube, a la vez que daba las gracias a los casi 10.000 suscriptores (una cifra nada desdeñable) que acumula la ex gran hermana por su atención: "Quiero daros las gracias por acordaros de mí", afirmó algo más recuperada desde el hospital.

Raquel Morillas YouTube

Sin embargo, y a pesar de que lo decía sonriendo, no siempre fue así: "En casa ha sido horroroso", relataba Raquel. Incluso llegó a temer por su pareja, así que, con las mismas, cogieron lo necesario y se marcharon al hospital por el dolor y la inflamación. Así, tras someterse a la medicación y a las recomendaciones de médicos y personal de enfermería, Noah ya se encuentra mucho mejor.

Raquel Morillas YouTube

Eso sí, lo de las recomendaciones ha sido motivo de ciertas "discusiones" con el personal, porque a la mínima que podían ¡se escapaban de la habitación y salían a la calle! Eso sí, "10 segundos duramos. Nos dijeron que no podíamos salir y nos llevaron por un pasillo que parecíamos delincuentes", recordaba Raquel entre risas. No seremos nosotros quienes las animen a saltarse las reglas del hospital, pero oye, al menos ya tienen una anécdota que recordar. "Yo estoy por quedarme a vivir aquí. Mira que te he dicho que si las Seychelles, que si tal... pero como aquí en ningún sitio", bromeaba Raquel para levantarle el ánimo a su chica. ¡Ay, si no fuera por esos ratitos!

Desde QMD! les mandamos un abrazo y deseamos una pronta recuperación. ¡Ánimo!