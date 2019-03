El espacio V de Vegas, en el Bingo Las Vegas albergó hace unos días un esperado desfile: el del diseñador de camisetas Edmundo Arrocet. El novio de María Teresa Campos está arrasando con ellas. Tanto es así, que no estarán a la venta hasta el próximo mes de septiembre porque la primera colección ya se ha agotado. Aprovechando el evento, al que no le acompañó la popular periodista –ella explicó que porque hacía frío– le preguntamos al humorista sobre las durísimas declaraciones de su hijo Alexis. El joven dice que le ha puesto una demanda de filiación. Quiere que le reconozca. Pero, ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora el argentino de 69 años?

Gtres

¡Menudo éxito de desfile!, ¿estás contento?

Sí, a mí me gusta pintar cuadros, pero como es aburrido, es más rápido pintar camisetas.

¿Dónde las podemos comprar? ¿Están ya a la venta?

Sí, están en una página web pero empieza la venta a partir de septiembre. La colección se ha vendido toda, entonces hasta septiembre no habrá nuevas. Están hecho a mano, una a una. Se tarda mucho.

¿Cómo definirías tu colección?

Borrón y cuenta nueva.

¿A qué harías ‘borrón y cuenta nueva’ en tu vida?

A nada. Todo lo que he vivido me ha gustado vivirlo en la condición que sea. De principio a fin. No hay que arrepentirse de nada, porque siempre se aprende de lo malo.

Estáis a punto de cambiaros de casa, a un chalé más pequeño. Por eso, María Teresa ha subastado algunos muebles, ¿verdad?

Sí. Esos muebles no entran en la nueva casa. Además, las niñas –se refiere a Terelu Campos y Carmen– no quieren muebles porque están copadas de muebles.

Guillermo Jimenez

Estos días se ha sabido que tu hijo Alexis ha presentado una demanda de filiación, ¿lo sabías?



No, no lo sabía.

Pues pide ser reconocido como tu hijo, porque según parece no está inscrito como tal. ¿Tendrías algún problema en inscribirlo?

No, para nada. Lo que es justo es justo. Todo lo contrario. Además, yo ya se lo dije hace mucho tiempo. Eso ya salió, y ya está inscrito, ahora repetir lo mismo…

Entonces, ¿por qué Alexis hace esto?



No tengo ni idea, de verdad.

¿Crees que lo hace por dinero?

No, para nada.

¿Tienes buena relación con él?

Tenemos relación, pero claro él vive en Barcelona, yo en Madrid y viajo mucho.

Edmundo Arrocet junto a una modelo del desfile. Gtres

Pero él dice que no tenéis relación y que no te interesas por él.



Cada uno puede decir lo que quiera, nada es verdad ni mentira, sólo es del color del cristal con que se mira.

Se comenta que va a ir un programa de televisión, ¿te molestaría que hablara?

Para nada, los hijos cuando nacen están con nosotros si tienen que estar. Ellos son libres de hacer lo que quieran, no se puede tener a un hijo mudo. Los hijos tienen la libertad absoluta de decir lo que quieran, no se puede prohibir. Estaría muy feo.

Entonces si te llega la demanda, ¿pondrás de tu parte y dirás que es tu hijo?

Eso nunca se ha negado. Lo que digan es una cosa, lo otro no se ha negado nunca, todo lo contrario.

"Nunca me ha querido"

Agencias

"Nunca he tenido padre, nunca me ha querido y quiero contar mi historia. Si hace falta interpondré acciones legales", ha dicho Alexis, el hijo biológico de Edmundo Arrocet. El joven, que asegura que no tiene relación con su padre, ha presentado una demanda de filiación para lograr que el humorista le inscriba en el registro como hijo legítimo.



Asraf, su modelo

Guillermo Jimenez

El novio de Chabelita fue la gran estrella del desfile que organizó Edmundo, en una de las salas del popular Bingo Las Vegas, para la presentación de su colección de camisetas. El modelo desfiló con varios modelos de las ya populares camisetas del humorista que, curiosamente, ya están agotadas. Esta foto fue tomada precisamente unos días antes de que el chico se viera envuelto en una reyerta en una discoteca de Madrid y necesitara puntos por un corte en una ceja.