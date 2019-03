Malú está, ahora, en pleno foco de toda atención, y no precisamente por su música... Desde que saliera a la luz su relación con Albert Rivera, la cantante se ha convertido en la protagonista de cientos de titulares. Sin embargo, ahora vuelve a ser noticia por algo muy distinto. Algunos hablan de que Malú tiene un carácter un tanto complicado, y 'Sálvame' ha sacado del tintero algo que sucedió hace un tiempo y que podría corroborarlo. Al parecer, el programa de Telecinco invitó a Malú a cantar en la boda de Chiqui, ex concursante de 'Gran Hermano' cuando dio el 'Sí, quiero' a su novio Borja en el programa 'Las bodas de Sálvame'. ¿Su respuesta? Un absoluto rechazo.

Un confidente del programa afirma que la artista rechazó a última hora una actuación en Telecinco. Tenía previsto cantar en 'Las bodas de Sálvame' pero cuando se enteró de que el enlace que se producía ese día era entre Chiqui de 'GH 10' y su pareja Borja, decidió rechazar la oferta.

El motivo, según el confidente ha asegurado a 'Socialité' habría sido no querer "mezclarse" con la gente de Gran Hermano por temas de imagen. ¿Cómo se ha tomado la ex concursante esta noticia? Pues el mismo programa se ha puesto en contacto con ella y lo tiene claro: "No sabía nada, me ha sorprendido... Si iba a actuar y luego no lo hace, está mal, la verdad", confiesa Chiqui.

"Si no quiso venir a mi boda eso que se perdió. Se lo hubiera pasado fenomenal y genial", asegura la ex gran hermana, aunque ella confiesa que "si la hubiera tenido que contratar yo, no la hubiera contratado". "Malú en mi vida no existe", zanja Chiqui.

Sin embargo, este gesto tampoco resulta demasiado novedoso, ya que ha salido a la luz otro comportamiento de la cantante que no han gustado nada... Los colaboradores de 'Sálvame' aseguran que fue muy difícil tener a la cantante en su plató, y que cuando consiguieron que fuera, no quiso acercarse a ellos. Confiesan que el paso de Malú por el programa fue muy complicado.