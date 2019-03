Jennifer Lopez ya no podrá cantar más eso de 'y el anillo pa' cuando'. Y, si lo hace (que lo hará, porque es uno de los grandes éxitos de su carrera en los últimos años), tendrá que dedicárselo a todas las fans solteras que van a sus conciertos, porque ella ya es una mujer comprometida ¡y feliz de estarlo! Normal: nosotras también lo estaríamos con ese pedazo de anillo que le ha comprado Alex Rodríguez: un diamante solitario de talla esmeralda de entre 11 y 15 kilates, valorado en alrededor de 1 millón de dólares. Para que luego vaya cantando eso de 'Love don't cost a thing'. Como para que se te caiga por el desagüe, amiga...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin embargo, este notición que nos daba este fin de semana la pareja (una de las más carismáticas de Hollywood actualmente) se ha visto empañado por la salida a la palestra de un excompañero deportista de Alex, Jose Canseco, que ha anunciado a bombo y platillo a través de Twitter, ¡¡que Álex le ha estado siendo infiel a nuestra querida JLo con otra!! Y esa otra va a resultar que es... ¡la ex mujer del susodicho, Jessica! "Alex Rodríguez, deja de ser un pedazo de mierda y deja de engañar a Jennifer Lopez", escribía Jose. "Le está engañando con mi ex esposa Jessica. Pobre chica, no tiene ni idea de quién es realmente", añadía. ¡BOOM!

Twitter

A ver, os dejamos que vayáis digiriendo esta noticia porque no es fácil: Álex Rodríguez y JLo se comprometieron el fin de semana. Vale. Jennifer Lopez ha pasado estos días feliz de la vida. Vale. Un ex compañero de Alex Rodriguez suelta en Twitter, delante de todo 'quisqui', que JLo es una cornuda y que él se la está pegando con su ex mujer. ¡NO VALE! ¿Pero cómo se le ocurre a alguien dejar en ridículo así a la pobre Jenni? Si es que esta chica no gana para disgustos...



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ya nos imaginamos a JLo montándole el pollo a Alex, él dando explicaciones... vamos, muy feo todo. Aunque ambos están en un retiro preparando las audiciones de 'World of dance' (el programa de baile profesional en el que Jennifer es parte del jurado), y no parece que se lo estén pasando especialmente mal, aunque también es cierto que hace ya varias horas que no publican nada, y ellos son adictos a publicar 'stories' en Instagram. ¡Habrá que ver por dónde sale todo esto...!